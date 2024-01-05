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الروسي روبليوف يواصل رحلته في هونغ كونغ (فيديو)

الرياضة

الروسي روبليوف يواصل رحلته في هونغ كونغ (فيديو)
AFP /Peter PARKS
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بلغ الروسي أندريه روبليوف الدور قبل النهائي لبطولة الدوري العالمي "ATP 250" للتنس في هونغ كونغ، والبالغ مجموع جوائزها 660 ألف دولار.

وجاء تأهل روبليوف على حساب الفرنسي آرثر فيلس، إثر فوزه عليه بمجموعتين من دون رد، بواقع: (6-4) و(1-6) و(7-6) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الجمعة واستغرقت ساعة واحدة و53 دقيقة.

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وسيواجه أندريه روبليوف (26 عاما) في الدور قبل النهائي للبطولة التي تقام مبارياتها على الملاعب الصلبة، الصيني جونتشنغ شانغ، الذي تغلب بدوره على الأمريكي فرانسيس تيافوي، بمجموعتين متتاليتين، وبنتيجة واحدة: (6-4) و(6-4).

المصدر: RT 

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