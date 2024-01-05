الروسي روبليوف يواصل رحلته في هونغ كونغ (فيديو)

بلغ الروسي أندريه روبليوف الدور قبل النهائي لبطولة الدوري العالمي "ATP 250" للتنس في هونغ كونغ، والبالغ مجموع جوائزها 660 ألف دولار.

وجاء تأهل روبليوف على حساب الفرنسي آرثر فيلس، إثر فوزه عليه بمجموعتين من دون رد، بواقع: (6-4) و(1-6) و(7-6) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الجمعة واستغرقت ساعة واحدة و53 دقيقة.

Backhand masterclass 🚀



Fils with an early break in the second set!@Hkto_mens | #BOCHKTO2024pic.twitter.com/XxIlLFATw0 — ATP Tour (@atptour) January 5, 2024

Rollercoaster match! 🎢@AndreyRublev97 reaches an ATP Tour semi-final the 8th consecutive season after fighting past Fils 6-4, 1-6, 6-2!@Hkto_mens | #BOCHKTO2024pic.twitter.com/s8XaWEdkKz — ATP Tour (@atptour) January 5, 2024

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وسيواجه أندريه روبليوف (26 عاما) في الدور قبل النهائي للبطولة التي تقام مبارياتها على الملاعب الصلبة، الصيني جونتشنغ شانغ، الذي تغلب بدوره على الأمريكي فرانسيس تيافوي، بمجموعتين متتاليتين، وبنتيجة واحدة: (6-4) و(6-4).

المصدر: RT