الروسي روبليف يبلغ دور الثمانية لبطولة هونغ كونغ

صعد الروسي أندريه روبليف إلى الدور ربع النهائي لبطولة الدوري العالمي "ATP 250" للتنس في هونغ كونغ، والبالغ مجموع جوائزها 660 ألف يورو.

وجاء تأهل روبليف على حساب البريطاني ليام برودي، إثر فوزه عليه بمجموعتين من دون رد، بواقع: (6-4) و(7-6) في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، واستغرقت ساعة واحدة و52 دقيقة.

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وضرب أندريه روبليف (26 عاما) موعدا في الدور الرابع للبطولة التي تقام مبارياتها على الملاعب الصلبة، مع الفرنسي آرثر فيلس، الذي تغلب بدوره على السويسري مارك أندريا هوسيلير، بمجموعتين متتاليتين وبنتيجة واحدة: (7-5) و(7-5).

المصدر: RT