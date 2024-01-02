الروسي كاراتسيف يخرج من ملعب بريزبن للتنس على كرسي متحرك بعد إصابة خطيرة

تعرض لاعب التنس الروسي أصلان كاراتسيف لإصابة قوية في الركبة، خلال مباراة في الدور الأول لبطولة بريزبين الأسترالية "ATP 250"، البالغ مجموع جوائزها أكثر من 600 ألف دولار.

وانسحب أصلان كاراتسيف من المجموعة الثالثة الحاسمة لمباراته أمام صاحب الأرض الأسترالي جاسو كوبلر، بعد سقوطه على الأرض وتعرضه لإصابة خطيرة في الركبة، خرج على إثرها من الملعب على كرسي متحرك.

Karatsev sofre grave lesão e abandona. Kubler será o rival de Nadal em Brisbanehttps://t.co/M8KT6z9SY7pic.twitter.com/23DbaCKOYh — Site Tenis News (@tenisnewsbrasil) January 2, 2024

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حسم جاسو كوبلر نتيجة المجموعة الأولى لصالحه بأربعة أشواط مقابل ستة أشواط، ولكن كاراتسيف نجح في الفوز بالمجموعة الثانية بسبعة أشواط مقابل ستة، قبل أن يتعرض للإصابة.

وسيواجه جيسون كوبلر في الدور الثاني النجم الإسباني رافائيل نادال، الذي عاد إلى الملاعب للمرة الأولى منذ بطولة أستراليا المفتوحة 2023، وتغلب على منافسه الأسترالي دومينيك تيم بمجموعتين من دون رد.

المصدر: RT