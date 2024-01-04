الماتادور نادال يواصل مشواره في أستراليا (فيديو)

بلغ النجم الإسباني المخضرم، رافائيل نادال، الدور ربع النهائي لبطولة الدوري العالمي "ATP 250" للتنس، المقامة حاليا في مدينة بريزبين الأسترالية، والبالغ مجموع جوائزها 660 ألف دولار.

وتمكن النجم نادال من الفوز على صاحب الأرض الأسترالي، جاسو كوبلر (30 عاما)، بسهولة بمجموعتين من دون رد، بواقع: (6-1) و(6-2) في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، واستغرقت ساعة واحدة و24 دقيقة.

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وضرب المخضرم رافائيل نادال (37 عاما) موعدا في الدور ربع النهائي للبطولة، التي تقام مبارياتها على الملاعب الصلبة، مع الفرنسي جوردن تومسون، الذي بلغ الدور ذاته على حساب الأسترالي الآخر أوغو هومبيرت.

المصدر: RT