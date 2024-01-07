روبليوف يفوز بلقب بطل دورة هونغ كونغ للتنس (فيديو)
أحرز اللاعب الروسي أندريه روبليوف لقب بطولة الدوري العالمي "ATP 250" للتنس التي جرت في هونغ كونغ وبلغ مجموع جوائزها 660 ألف دولار.
ونجح روبليوف في الفوز على منافسه الفنلندي إميل روسوفوري، بمجموعتين متتاليتين، وبنتيجة واحدة: (6-4) و(6-4) في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم الأحد، واستغرقت ساعة واحدة و18 دقيقة.
A final showdown in Hong Kong 🏆@EmilRuusuvuori 🆚 @AndreyRublev97— ATP Tour (@atptour) January 7, 2024
@Hkto_mens | #BOCHKTO2024pic.twitter.com/RYtDc9CFid
Man on a mission 😤@AndreyRublev97 | @Hkto_mens | #BOCHKTO2024pic.twitter.com/YrHOeVM90F— ATP Tour (@atptour) January 7, 2024
When @AndreyRublev97 has the ball on a string 🪀@Hkto_mens | #BOCHKTO2024pic.twitter.com/V7zLddQXY6— ATP Tour (@atptour) January 7, 2024
The perfect start to the new year 🏆@AndreyRublev97 defeats Emil Ruusuvuori 6-4, 6-4 to clinch his 15th tour-level title.@Hkto_mens | #BOCHKTO2024pic.twitter.com/1DIYVwIibz— ATP Tour (@atptour) January 7, 2024
وحصد أندريه روبليوف (26 عاما) بذلك اللقب الأول له في العام الجديد 2024، والخامس عشر خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، في فئة الفردي.
المصدر: RT