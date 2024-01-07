روبليوف يفوز بلقب بطل دورة هونغ كونغ للتنس (فيديو)

أحرز اللاعب الروسي أندريه روبليوف لقب بطولة الدوري العالمي "ATP 250" للتنس التي جرت في هونغ كونغ وبلغ مجموع جوائزها 660 ألف دولار.

ونجح روبليوف في الفوز على منافسه الفنلندي إميل روسوفوري، بمجموعتين متتاليتين، وبنتيجة واحدة: (6-4) و(6-4) في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم الأحد، واستغرقت ساعة واحدة و18 دقيقة.

The perfect start to the new year 🏆@AndreyRublev97 defeats Emil Ruusuvuori 6-4, 6-4 to clinch his 15th tour-level title.@Hkto_mens | #BOCHKTO2024pic.twitter.com/1DIYVwIibz — ATP Tour (@atptour) January 7, 2024

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وحصد أندريه روبليوف (26 عاما) بذلك اللقب الأول له في العام الجديد 2024، والخامس عشر خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، في فئة الفردي.

المصدر: RT