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الكازاخية ريباكينا تفوز ببطولة بريزبين الأسترالية للتنس (فيديو)

الرياضة

الكازاخية ريباكينا تفوز ببطولة بريزبين الأسترالية للتنس (فيديو)
AFP /WILLIAM WEST
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توجت الكازاخستانية يلينا ريباكينا بلقب بطولة بريزبين الأسترالية "WTA 500" للتنس، التي بلغ مجموع جوائزها أكثر من مليون و735 ألف دولار.

وجاء تتويج ريباكينا، المصنفة رابعة عالميا، على حساب النجمة البيلاروسية آرينا سابالينكا، المصنفة ثانية عالميا، إثر فوزها عليها بسهولة بمجموعتين من دون رد، بواقع: (6-0) و(6-3) في المباراة النهائية التي جمعتهما يوم الأحد، واستغرقت ساعة واحدة و13 دقيقة فقط.

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وحصدت يلينا ريباكينا (24 عاما) اللقب الأول لها في العام الجديد 2024، والسادس خلال مسيرتها الاحترافية حتى الآن، كما حصلت على جائزة مالية قدرها 220 ألف دولار، و500 نقطة أضافتها إلى رصيدها في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات، لتتقدم إلى المركز الثالث فيه.

بينما حصلت آرينا سابالينكا (25 عاما) على 135 ألف دولار، إضافة إلى 325 نقطة.

المصدر: RT 

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