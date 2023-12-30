أول تعليق سعودي رسمي على إلغاء مباراة السوبر التركي في الرياض

أصدر منظمو موسم الرياض، الجهة المسؤولة عن تنظيم مباراة السوبر التركي والتي كانت مقررة بين غلطة سراي وفنربخشة أمس الجمعة في الرياض، بيانا شرحوا فيها أسباب إلغاء اللقاء.

وكان من المقرر أن يلتقي بطل الدوري التركي غلطة سراي ببطل الكأس فنربخشة مساء الجمعة لحساب الكأس السوبر التركي في السعودية، التي تستضيف منذ سنوات قليلة بطولات مماثلة على رأسها الكأس السوبر الإسباني والإيطالي.

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ولكن خلافا حيال ارتداء لاعبي الفريقين قمصانا تحمل رسما لوجه مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك أدى لإلغاء المباراة قبل لحظات من انطلاقها.

وفي بيان متأخر ليل الجمعة السبت، شرح منظمو موسم الرياض أسباب إلغاء المباراة قائلين "نود أن نؤكد في البداية على اعتزازنا بالعلاقة الوثيقة مع الجمهورية التركية الشقيقة في مختلف المجالات ومن بينها الرياضي".

بيان عن مباراة السوبر التركي في العاصمة السعودية الرياض pic.twitter.com/ZKDReocQEZ — موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) December 29, 2023

وأضاف البيان "وقد كنا نتطلع لإقامة المباراة في موعدها وفقا للوائح والأنظمة الدولية لكرة القدم التي تقتضي تقديم الرياضة دون أي شعارات خارج نطاقها الخاص خاصة أنه تمت مناقشة ذلك مع الاتحاد التركي في إطار الاجتماعات التحضيرية للمباراة، حيث تم التأكيد على ضرورة التقيد بما تقتضيه التنظيمات الخاصة بهذه المباراة وفقا للوائح والأنظمة الدولية".

وأوضح المنظمون أنه "تم الاتفاق على عزف النشيد الوطني للجمهورية التركية وإبراز العلم التركي في داخل الملعب وفي المدرجات تقديرا للمكانة التي نحملها للجمهورية التركية، وعلى الرغم من ذلك التوافق إلا أنه كان مؤسفا عدم التزام الفريقين بما تم الاتفاق به، وهو ما أدى إلى عدم إقامة المباراة".

وكان الاتحاد التركي لكرة القدم أصدر بيانا مشتركا مع فريقي غلطة سراي وفنربخشة بعد إلغاء مباراة الفريقين جاء فيه أن "كأس السوبر 2023، التي كان من المقرر أن تقام الجمعة تم تأجيلها إلى تاريخ لاحق نتيجة لقرار مشترك تم اتخاذه مع أنديتنا بسبب بعض الأخطاء في التنظيم".

Kamuoyuna duyurulur,



Cumhuriyetimizin ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun 100. Yılını yurtdışında da kutlamak amacıyla, Türk Futbolunun marka değerine ve kulüplerimize katkı sağlayacak şekilde kulüplerimizle organize ettiğimiz,

29 Aralık 2023 Cuma günü saat 20.45’te oynanması… — TFF (@TFF_Org) December 29, 2023

وتابع البيان "نود أن نشكر اتحاد كرة القدم والاتحاد والمؤسسات ذات الصلة في البلد المضيف على الجهود التي بذلوها حتى الآن في تنظيم كأس السوبر".

المصدر: RT