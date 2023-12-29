الاتحاد التركي يصدر بيانا رسميا بعد إلغاء مواجهة غلطة سراي وفناربخشة في السعودية

أصدر الاتحاد التركي لكرة القدم وفريقا غلطة سراي وفناربخشة بيانا مشتركا بعد إلغاء مباراة الفريقين التي كانت مقررة مساء الجمعة في السعودية ضمن نهائي كأس السوبر التركي.

وكان من المقرر أن يلتقي بطل الدوري التركي غلطة سراي ببطل الكأس فناربخشة مساء الجمعة لحساب الكأس السوبر التركي في السعودية، التي تستضيف منذ سنوات قليلة بطولات مماثلة على رأسها الكأس السوبر الإسباني والإيطالي.

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ولكن خلافا حيال ارتداء لاعبي الفريقين قمصانا تحمل رسما لوجه مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك أدى لإلغاء المباراة في نهاية المطاف.

ونشرت صحيفة "الرياضية" السعودية مقاطع فيديو تظهر مسؤولي ولاعبي فريق غلطة سراي وهم يغادرون ملعب "الأول بارك" في الرياض حيث كان من المقرر إقامة اللقاء.

وبعد إلغاء المباراة أصدر الاتحاد التركي لكرة القدم بيانا مشتركا مع فريقي غلطة سراي وفناربخشة جاء فيه أن "كأس السوبر 2023، التي كان من المقرر أن تقام الجمعة تم تأجيلها إلى تاريخ لاحق نتيجة لقرار مشترك تم اتخاذه مع أنديتنا بسبب بعض الأخطاء في التنظيم".

Kamuoyuna duyurulur,



Cumhuriyetimizin ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun 100. Yılını yurtdışında da kutlamak amacıyla, Türk Futbolunun marka değerine ve kulüplerimize katkı sağlayacak şekilde kulüplerimizle organize ettiğimiz,

29 Aralık 2023 Cuma günü saat 20.45’te oynanması… — TFF (@TFF_Org) December 29, 2023

وتابع "نود أن نشكر اتحاد كرة القدم والاتحاد والمؤسسات ذات الصلة في البلد المضيف على الجهود التي بذلوها حتى الآن في تنظيم كأس السوبر".

ولم تعلق هيئة الترفيه الجهة السعودية المنظمة للمباراة على المسألة بعد.

المصدر: وكالات