الاتحاد التركي يصدر بيانا رسميا بعد إلغاء مواجهة غلطة سراي وفناربخشة في السعودية
أصدر الاتحاد التركي لكرة القدم وفريقا غلطة سراي وفناربخشة بيانا مشتركا بعد إلغاء مباراة الفريقين التي كانت مقررة مساء الجمعة في السعودية ضمن نهائي كأس السوبر التركي.
وكان من المقرر أن يلتقي بطل الدوري التركي غلطة سراي ببطل الكأس فناربخشة مساء الجمعة لحساب الكأس السوبر التركي في السعودية، التي تستضيف منذ سنوات قليلة بطولات مماثلة على رأسها الكأس السوبر الإسباني والإيطالي.
ولكن خلافا حيال ارتداء لاعبي الفريقين قمصانا تحمل رسما لوجه مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك أدى لإلغاء المباراة في نهاية المطاف.
🚨 ||— سعودي 360 (@sport360Saudi) December 29, 2023
رسميًا إلغاء مباراة #فنربخشة_غلطة_سراي ضمن #السوبر_التركي ❌
pic.twitter.com/Pf5S9YiXra
ونشرت صحيفة "الرياضية" السعودية مقاطع فيديو تظهر مسؤولي ولاعبي فريق غلطة سراي وهم يغادرون ملعب "الأول بارك" في الرياض حيث كان من المقرر إقامة اللقاء.
مغادرة مسؤولي وأفراد فريق #غلطة_سراي من ملعب الأول بارك #فنربخشة_غلطة_سراي#السوبر_التركيpic.twitter.com/YuiHdjcYzB— الرياضية - عاجل (@ariyadhiah_br) December 29, 2023
وبعد إلغاء المباراة أصدر الاتحاد التركي لكرة القدم بيانا مشتركا مع فريقي غلطة سراي وفناربخشة جاء فيه أن "كأس السوبر 2023، التي كان من المقرر أن تقام الجمعة تم تأجيلها إلى تاريخ لاحق نتيجة لقرار مشترك تم اتخاذه مع أنديتنا بسبب بعض الأخطاء في التنظيم".
Kamuoyuna duyurulur,— TFF (@TFF_Org) December 29, 2023
Cumhuriyetimizin ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun 100. Yılını yurtdışında da kutlamak amacıyla, Türk Futbolunun marka değerine ve kulüplerimize katkı sağlayacak şekilde kulüplerimizle organize ettiğimiz,
29 Aralık 2023 Cuma günü saat 20.45’te oynanması…
وتابع "نود أن نشكر اتحاد كرة القدم والاتحاد والمؤسسات ذات الصلة في البلد المضيف على الجهود التي بذلوها حتى الآن في تنظيم كأس السوبر".
ولم تعلق هيئة الترفيه الجهة السعودية المنظمة للمباراة على المسألة بعد.
المصدر: وكالات