الكشف عن سبب إلغاء نهائي كأس السوبر التركي في السعودية قبل لحظات من انطلاق المباراة

قالت محطة "إن.تي.في" التركية إن نهائي كأس السوبر المحلي الذي كان من المقرر أن يجمع بين غلطة سراي وفناربخشه في السعودية اليوم الجمعة ألغي بعد خلاف بين الناديين والسلطات السعودية.

وكشف موقع "kooora" أنه تقرر إلغاء المباراة والتي كان من المقرر أن تنطلق مساء اليوم في تمام الساعة 20:30 بتوقيت السعودية على ملعب "الأول بارك" في مدينة الرياض قبل لحظات من بدايتها وذلك بسبب رفض الفريقين التركيين الامتثال لتعليمات الاتحاد السعودي لكرة القدم، بعدم إظهار أي شعارات سياسية.

وذكرت تقارير إخبارية أخرى أن الخلاف بدأ في ظل مزاعم بأن النشيد الوطني التركي لن يعزف، وتقارير تفيد بأن المسؤولين السعوديين لن يسمحوا للاعبين بارتداء قمصان تحمل صورة مصطفى كمال أتاتورك مؤسس تركيا الحديثة قبل انطلاق المباراة.

المصدر: "kooora" + وكالات