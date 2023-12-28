الدوري الإنجليزي.. تشيلسي يحسم مواجهته مع بالاس في الوقت القاتل

حقق نادي تشيلسي فوزا صعبا وثمينا على حساب جاره وضيفه كريستال بالاس بعدما تغلب عليه 2-1 ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ودخل تشيلسي اللقاء باحثا عن تجنب سيناريو لم يحصل معه منذ 1978 وهو خسارة 24 مباراة خلال عام واحد، وقد أرجأ هذا الأمر حتى السبت المقبل حين يحل ضيفا على لوتون في آخر مبارياته لـ2023، من خلال تخطي جاره اللندني بالاس وتحقيق انتصاره الثاني عشر تواليا على الأخير.

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وتقدم تشيلسي أولا عبر ميخايلو مودريك في الدقيقة 13، وأدرك ميكايل أوليس هدف التعادل لكريستال بالاس بحلول الدقيقة 45، قبل أن يسجل نوني مادويكي هدف الانتصار لتشيلسي من ركلة جزاء قبل دقيقة واحدة من نهاية المباراة.

وبهذه النتيجة رفع تشيلسي رصيده إلى 25 نقطة ليرتقي إلى المركز العاشر، بينما تجمد رصيد بالاس عند 18 نقطة في المركز الـ16 بعد اكتفائه بانتصار يتيم في آخر 12 مرحلة.

المصدر: وكالات