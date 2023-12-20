الأمير هاري يصعب مهمة الأسطورة رونالدو

قاد النجم الإنجليزي هاري كين فريقه بايرن ميونخ للفوز على مضيفه فولفسبورغ (2-1) في المباراة التي جرت بينهما مساء يوم الثلاثاء، ضمن الجولة الـ16 من الدوري الألماني لكرة القدم.

افتتح لاعب خط الوسط جمال موسيالا للعملاق البافاري عند الدقيقة 33، وأضاف هاري كين الهدف الثاني بعد عشر دقائق من ذلك. قبل أن يسجل ماكسيميليان أرنولد هدف أصحاب الأرض الوحيد في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول للقاء الذي جرى على ملعب "فوكسفاغن أرينا" ولفسبورغ.

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

ورفع هاري كين رصيده إلى 52 هدفا خلال العام الجاري 2023، معززا صدارته لتريب أفضل الهدافين في العالم لهذا العام مبتعدا بفارق هدفين عن وصيفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي.

ولكن لدى الأسطورة رونالدو فرصة كبيرة لتحقيق لقب هداف العالم لعام 2023، في ضوء بقاء 3 مباريات له قبل نهاية السنة رفقة نادي النصر، بينما خاض المهاجم الإنجليزي آخر مباراة له في هذا العام.

وحقق فريق بايرن ميونخ انتصاره الثاني على التوالي، ليرفع رصيده إلى 38 نقطة حصدها من 15 مباراة، ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري "بوندسليغا".

بينما توقف رصيد نادي فولفسبورغ عند 19 نقطة، وتراجع إلى المركز العاشر على سلم الترتيب.

المصدر: RT