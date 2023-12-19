بوروسيا دورتموند يواصل مسلسل نزيف النقاط

سقط فريق بوروسيا دورتموند في فخ التعادل أمام ضيفه ماينز (1-1) في المباراة التي جرت بينهما مساء يوم الثلاثاء، ضمن الجولة الـ16 من الدوري الألماني لكرة القدم.

افتتح لاعب خط الوسط جوليان براندت التسجيل لأصحاب الأرض بحلول الدقيقة 29، ورد المدافع الهولندي سيب فان دن بيرغ بهدف التعادل لنادي ماينز عند الدقيقة 43 من زمن الشوط الأول للقاء الذي جرى على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" بمدينة دورتموند.

وتعادل فريق بوروسيا دورتموند للمرة الثالثة في آخر أربع مباراة مقابل خسارة، ويحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري "البوندسليغا".

بينما تعادل نادي ماينز للمرة الرابعة في آخر 6 مباريات مقابل هزيمتين، ويحتل المركز الخامس عشر على سلم الترتيب حتى الآن، برصيد 10 نقاط فقط، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

المصدر: RT