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النصر السعودي يتلقى خبرا سارا قبل مواجهة الهلال في ديربي الرياض

الرياضة

النصر السعودي يتلقى خبرا سارا قبل مواجهة الهلال في ديربي الرياض
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تواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مركز تدريبات ناديه النصر استعدادا لمواجهة الهلال بعد غد الجمعة في قمة الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن رونالدو حضر للنادي، صباح يوم الأربعاء، وأجرى تدريبات استرجاعية منفردا دون المشاركة في الحصة الجماعية للفريق.

وكان رونالدو قد غاب عن تدريبات فريق النصر، أمس الثلاثاء، بعد تعرضه الإصابة قوية خلال مشاركته في لقاء برسيبوليس الإيراني الاثنين، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

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ولم يكمل رونالدو تلك المباراة التي أقيمت على ملعب "الأول بارك" في الرياض وانتهت بالتعادل السلبي، وخرج في الدقيقة 78 متأثرا بإصابة في رقبته تعرض لها بعد التحامه مع حارس الفريق الإيراني خلال محاولته الارتقاء للحصول على إحدى الكرات.

ويستعد النصر لخوض مباراة هامة ضد غريمه الهلال بعد غد الجمعة في قمة الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي، حيث يتنافس الفريقان على الصدارة.

ويتصدر الهلال حاليا ترتيب الدوري السعودي برصيد 38 نقطة بفارق أربع نقاط عن أقرب منافسيه النصر.

المصدر: "الرياضية السعودية" + RT

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