مدرب النصر السعودي يعلق على إصابة رونالدو

أكد لويس كاسترو مدرب النصر السعودي أن فريقه تحكم في مسار اللعب أمام برسيبوليس الإيراني أمس الاثنين، مشددا على أن الجهاز الطبي للفريق يعمل على عودة النجم كريستيانو رونالدو سريعا.

وتعادل النصر مع برسيبوليس من دون أهداف في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، حيث ضمن "العالمي" التأهل لثمن النهائي.

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وشهدت المباراة تعرض قائد النصر، رونالدو للإصابة، وغادر الملعب في الدقيقة 78.

وقال كاسترو في مؤتمر صحفي عقب المباراة: "الطاقم الطبي يدرس طبيعة إصابة رونالدو، وسيجري عملية الاستشفاء ليكون جاهزا للمباراة المقبلة".

وأضاف: "حينما نجهز لمباراة نبني تشكيلنا على طبيعة الخصم، ولسوء الحظ فقدنا لاعبا في أول ربع ساعة، مما أجبرنا على بذل جهد أكبر".

وتابع: "تحكمنا في المباراة لكن عدد الفرص كان أقل من المباريات الماضية. قدمنا أفضل ما لدينا".



وأوضح: "رغم ذلك أنا سعيد في ظل استكمال المباراة بـ10 لاعبين"، بعد طرد علي لاجامي في الدقيقة 17.

وبخصوص سلسلة عدم الخسارة في 20 مباراة، علق المدرب البرتغالي: "هذا دليل على العمل الكبير من جانب الجميع".



واستطرد: "اللاعبون فهموا أن طريق النجاح يتطلب الاستشفاء جيدا، و20 مباراة من دون هزيمة مع تعادلين يعني أننا نعمل بشجاعة واحترام".

المصدر: وكالات