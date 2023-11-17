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ريال مدريد يكشف طبيعة إصابة نجمه كامافينغا

الرياضة

ريال مدريد يكشف طبيعة إصابة نجمه كامافينغا
Globallookpress
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أعلن نادي ريال مدريد عن إصابة نجم خط وسطه، الدولي الفرنسي إدواردو كامافينغا، بقطع في الرباط الجانبي لركبته اليمنى.

وتعرض كامافينغا لإصابة في الركبة الأربعاء الماضي خلال الحصة التدريبية لمنتخب بلاده في كليرفونتين بعد احتكاك مع زميله عثمان ديمبيلي، ليضطر بعدها اللاعب الشاب (21 عاما) لمغادرة معسكر منتخب فرنسا والعودة لناديه.

وقال ريال مدريد في بيان نشره يوم الجمعة على موقعه: "بعد الفحوصات التي أجريت اليوم على لاعبنا إدواردو كامافينغا من قبل الطاقم الطبي في ريال مدريد، تبين أنه يعاني من قطع في الرباط الجانبي الخارجي لركبته اليمنى. نترقب المزيد من التطورات".

ولم يكشف النادي الملكي عن مدة غياب لاعبه الفرنسي عن الملاعب والتي من المتوقع أن لا تقل عن شهرين حسب التقديرات الأولية.

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وسيغيب كامافينغا بالتالي عن مباريات عدة في الدوري الإسباني، ناهيك عن الجولتين الأخيرتين من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

كما سيغيب كامافينغا عن مواجهتي منتخب بلاده أمام ضيفته جبل طارق غدا السبت في نيس ومضيفته اليونان الثلاثاء المقبل في الجولتين الأخيرتين من تصفيات كأس أوروبا 2024.

وانضم كامافينغا إلى قائمة طويلة من اللاعبين المصابين في ريال مدريد والتي تشمل مواطنه أوريليان تشواميني، الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، والثنائي البرازيلي إيدر ميليتاو وفينيسيوس جونيور.

المصدر: موقع ريال مدريد

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