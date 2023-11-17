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مدة غياب نجم ريال مدريد والمباريات التي سيغيب عنها

الرياضة

مدة غياب نجم ريال مدريد والمباريات التي سيغيب عنها
AFP
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تلقى فريق ريال مدريد الإسباني، مزيدا من الأنباء السيئة خلال فترة التوقف الدولي الحالية، بإصابة جديدة في صفوف الفريق.

وانضم البرازيلي فينيسيوس جونيور إلى قائمة مصابي ريال مدريد، بعد زميله الفرنسي إدواردو كامافينجا.

وأمام أورلين تشواميني 6 أسابيع أخرى للعودة للمشاركة، وداني سيبايوس في المرحلة الأخيرة من تعافيه.

وأصيب فينيسيوس خلال مباراة البرازيل وكولومبيا في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وبحسب ما صرح به اللاعب عقب المباراة، فإنه من المتوقع أن تكون الإصابة هي نفسها الإصابة القديمة التي تعرض لها في بداية الموسم، حيث تأثر فيني بالإصابة على مستوى الجزء الخلفي من فخذه الأيسر، وذلك خلال هجمة مرتدة للمنتخب البرازيلي.

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حيث قال فيني بعد المواجهة: "أعتقد أنها نفس الإصابة الأخيرة، لقد تعرضت للضرب هناك وتعرضت لأذى طفيف فيما بعد".

وبحسب التشيرينغتو، فإن اللاعب من المتوقع أن تصل مدة غيابه إلى 6 مباريات، وذلك في حال استمرار إصابته لمدة شهر.

وحتى الآن لم ينشر الاتحاد البرازيلي بيانا رسميا حول حجم إصابة اللاعب ومدة تأثيرها، لكن إذا استمر لنحو شهرا للغياب مثلما ذكرت التقارير الصحفية، فبذلك سيغيب اللاعب عن 4 مباريات بالدوري الإسباني ومواجهتين بدوري أبطال أوروبا.

المصدر: "وكالات"

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