بعد احتجاز والده كرهينة.. ثنائية دياز الدراماتيكية تقلب الطاولة على البرازيل

نجح لويس دياز بتسجيل هدفين خلال خمس دقائق لتعود كولومبيا من بعيد وتذهل البرازيل بفوز 2-1 فجر الجمعة، لحساب الجولة الخامسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026.

ثنائية دياز الدراماتيكية مسحت كل الشهر المؤلم الذي عاشه المهاجم بعد أن احتجز والده كرهينة من قبل عصابات كولومبية في نهاية أكتوبر قبل أن يتم إطلاق سراحه الأسبوع الماضي.

والد اللاعب لويس مانويل دياز، لم يضيع فرصة مشاهدة ابنه من المدرجات وهو يبكي بينما سجل دياز في الدقيقتين 75 و 79 ليقود كولومبيا لتحقيق فوز حاسم على أبطال العالم 5 مرات .

Colombia’s Luis Díaz scored two goals in five minutes with his father in the stands 💛



🎥 @Fanatiztv

pic.twitter.com/66DeKqHM6z — The Athletic (@TheAthletic) November 17, 2023

GOAL 2-1



COLOMBIA HAVE TAKEN THE LEAD!!! BRAZIL ARE BEHIND!!



LUIS DIAZ AGAIN!!!



COLOMBIA VS BRAZIL pic.twitter.com/4oggAp3kXR — LFCMinick (@LFCMinick) November 17, 2023

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وجاء هدف تقدم البرازيل عن طريق غابريل مارتينيلي في الدقيقة الرابعة من بعد تمريرة رائعة من فينسيوس جونيور.

النتيجة المخيبة للآمال للبرازيل التي اثخنت جراحها أيضا بسبب إصابة نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور الذي خرج وهو يعرج ممسكا بفخذه الأيسر بعد 27 دقيقة.

وبفوزها قفزت كولومبيا للمركز الثالث بالتصفيات برصيد 9 نقاط وحافظت على سجلها خاليا من الهزائم.



أما البرازيل فمنيت بالهزيمة الثانية على التوالي بالتصفيات وتراجعت للمرتبة الخامسة بـ7 نقاط مبتعدة بـ5 نقاط عن الأرجنتين المتصدرة.



وفي الجولة السادسة من التصفيات المقررة الثلاثاء المقبل تحل أوروغواي ضيفة على باراغواي في حين تستضيف البرازيل منتخب الأرجنتين.

المصدر: وكالات+ RT