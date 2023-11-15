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استبعاد 4 نجوم من صفوف البرتغال قبل مباراتي ليختنشتاين وإيسلندا في التصفيات الأوروبية

الرياضة

استبعاد 4 نجوم من صفوف البرتغال قبل مباراتي ليختنشتاين وإيسلندا في التصفيات الأوروبية
Globallookpress
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خرج أربعة لاعبين استدعاهم في البداية المدرب روبرتو مارتينيز من تشكيلة المنتخب البرتغالي لمباراتي تصفيات أوروبا أمام ليختنشتاين غدا الخميس، وإيسلندا بعدها بثلاثة أيام.

وجرى استبعاد بيبي، ورافائيل لياو، ونيلسون سيميدو بسبب الإصابات، بينما خرج ديوغو دالوت لأن زوجته على وشك الولادة.

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واستدعى مارتينيز، الظهير الأيسر رافائيل غيريرو ليحل محل سيميدو، وجواو ماريو بدلا من دالوت غير أنه لم يستدع أحد بدلا من لياو وبيبي.

وتضمنت تشكيلة مارتينيز المهاجمين جواو فيليكس والنجم كريستيانو رونالدو.

وفازت البرتغال بجميع مبارياتها الثمانية في التصفيات ضمن المجموعة العاشرة، وضمنت بالفعل مكانها في بطولة أوروبا المقررة في ألمانيا صيف العام 2024.

المصدر: وكالات

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