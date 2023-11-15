"يويفا" يعلن عن الكرة الرسمية لبطولة يورو 2024 (صورة)

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن تصميم كرة بطولة يورو 2024 التي ستقام على الأراضي الألمانية في الصيف المقبل.

ومن المقرر أن تستضيف ألمانيا بطولة كأس أمم أوروبا 2024 في الفترة من 14 يونيو وحتى 14 يوليو من عام 2024 بمشاركة 24 منتخبا.

ونشر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لكرة يورو 2024 التي ستلعب بها مباريات البطولة المرتقبة في الصيف القادم.

وسيتم تصنيع كرة بطولة أمم أوروبا، من قبل شركة "أديداس" الراعي الرسمي للبطولة، التي ستشهد مزيجا من الألوان في تصميمها.

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وعن هوية المنتخبات المتأهلة إلى يورو 2024 فيهي:"فرنسا وإسبانيا وأسكتلندا وإنجلترا وتركيا والنمسا وبلجيكا والبرتغال، بالإضافة إلى صاحبة الأرض ألمانيا".

وستقام قرعة بطولة كأس أمم أوروبا 2024، يوم 2 ديسمبر من عام 2023، في دار أوكسترا إلبه في مدينة هامبورغ الألمانية.

يذكر، أن منتخب إيطاليا هو حامل لقب كأس أمم أوروبا في النسخة الأخيرة من البطولة التي أقيمت في إنجلترا عقب تفوقه على صاحب الأرض في المباراة النهائية بركلات الترجيح.

المصدر: twitter/EURO2024