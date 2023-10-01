الروسي مراد غاسيف يفقد حزام رابطة الملاكمة العالمية "إنتركونتيننتال".. فيديو

أخفق الروسي مراد غاسييف في الدفاع عن حزام رابطة الملاكمة العالمية "إنتركونتيننتال"، إثر هزيمته أمام متحديه السويدي أوتو والين في النزال الذي جمعهما مساء أمس السبت، في تركيا.

وقد خسر مراد غاسيف أمام متحديه السويدي بالنقاط بنتيجة (113-115، 113-115، 117-111) في النزال الذي جرى في مدينة أنطاليا التركية، ليفقد الملاكم الروسي حزام رابطة الملاكمة العالمية إنتركونتيننتال - WBA Inter-Continental".

Сенсация! Мурат Гассиев проиграл Отто Валлину раздельным решением судей 🥊



Для нашего боксёра это второе поражение в карьере (30-2) pic.twitter.com/UupMF3N0se — Чемпионат (@championat) September 30, 2023

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وتعرض مراد غاسييف (29 عاما) بذلك للهزيمة الثانية خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 30 انتصارا، ومواجهة واحدة من دون نتيجة.

في المقابل، حقق أوتو والين (32 عاما) انتصاره السادس والعشرين حتى الآن في مسيرته الاحترافية، مقابل هزيمة واحدة.

المصدر: RT