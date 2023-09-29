هل يكون الطائي كريما مع "شيخ الهدافين" رونالدو الليلة؟

يحل نادي النصر ضيفا ثقيلا على فريق الطائي مساء اليوم الجمعة في الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي، ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين.

وسيبدأ الكرواتي كريشمير ريجيتش (41 عاما) المدير الفني لنادي الطائي، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "العالمي"، على استاد الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي، بمدينة حائل.

1- فيكتور براغا

12- حسين قاسم

5- إنزو روكو

27- روبرت باور

88- إبراهيم النخلي

8- طارق عبد الله

30- ألفا سيميدو

43- بيرنارد مينساه

10- فيرجل ميسدجان

11- أندريه كورديا

9- ماركو دوغاندجيتش.

في المقابل، اختار البرتغالي لويس كاسترو (61 عاما) المدير الفني لنادي النصر، التشكيلة الأساسية التالية "للعالمي" بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، لمواجهة الطائي:

44- نواف العقيدي

2- سلطان الغنام

78- علي لاجامي

27- إيميريك لابورت

15- أليكس تيليس

17- عبد الله الخيبري

25- أوتافيو مونتيرو

77- مارسيلو بروزوفيتش

94- اندرسون تاليسكا

10- ساديو ماني

7- كريستيانو رونالدو.

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وحقق نادي النصر 5 انتصارات متتالية، بعد تعرضه لهزيمتين متتاليتين في مستهل مشواره في الموسم الجديد لدوري "روشن" للمحترفين بكرة القدم، ويحتل المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 15 نقاط.

بينما يشغل فريق الطائي المركز الثاني عشر على سلم ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط.

المصدر: RT