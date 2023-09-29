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نيمار يهدر أول ركلة جزاء وفرصة باكورة أهدافه (فيديو)

الرياضة

نيمار يهدر أول ركلة جزاء وفرصة باكورة أهدافه (فيديو)
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أهدر النجم البرازيلي نيمار فرصة تسجيل باكورة أهدافه بقميص الهلال خلال مباراته أمام ضيفه الشباب (2-0) التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، ضمن الجولة الثامنة من دوري "روشن" السعودي.

وأضاع نيمار فرصة تسجيل الهدف الأول له و"للزعيم" بإهداره ركلة جزاء في الدقيقة 37، حيث تصدى حارس المرمى الكوري الجنوبي لكرته ببراعة.

ولكن النجم البرازيلي عوض تلك الفرصة بصناعة هدف التقدم لزميله المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي في الدقيقة 68 بعد تمريرة من ركلة ركنية.

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ومن ثم اقتنص المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش هدف الأمام الثاني لأصحاب الأرض بحلول الدقيقة 76 من زمن اللقاء، الذي جرى على استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) بالعاصمة الرياض.

وانفرد نادي الهلال بعد هذا الفوز بصدارة دوري "روشن" للمحترفين بكرة القدم، برصيد 20 نقطة.

بينما يشغل نادي الشباب المركز الثاني عشر على سلم الترتيب برصيد 8 نقاط، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

المصدر: RT 

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