شاهد.. رونالدو يظهر مع ممثل مصري في الإعلان الترويجي لموسم الرياض 2023

شارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي لكرة القدم في الإعلان الترويجي لموسم الرياض 2023، مع الممثل المصري الشهير أحمد عز.

وأطلق رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس"، "البرومو" الترويجي لموسم الرياض 2023.

في البداية ظهر أحمد عز مرتديا البدلة السوداء، حيث قام بتوجيه التحية لمجموعة من الجماهير السعودية وهو يسير ويتفقد فعاليات موسم الرياض.

ومن ثم خرج كريستيانو رونالدو ملابس رياضية وسدد كرة قوية تجاوزت أحمد عز الذي بادله ابتسامة.

وبعد ذلك تلألأت النجوم في سماء العاصمة السعودية الرياض ثم ظهرت شخصية كارتونية ثم إعلان عن إقامة منافسات مؤسسة المصارعة العالمية الترفيهية "WWE" داخل المملكة.

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يذكر أن كريستيانو رونالدو (38 عاما) انتقل إلى صفوف نادي النصر في يناير 2023، بعد رحلة استمرت لمدة 20 عاما داخل الملاعب الأوروبية، ليفتح باب الهجرة من أوروبا إلى دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين، أمام مجموعة النجوم مثل البرازيلي نيمار دا سيلفا (من باريس سان جيرمان إلى الهلال)، والفرنسي كريم بنزيما (ريال مدريد – الاتحاد)، والجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي – الأهلي) وغيرهم.

وتوج النجم البرتغالي بأول لقب له مع النصر في أغسطس الماضي، حين قاد "العالمي" للفوز بكأس الأندية العربية للأبطال "كأس الملك سلمان" على حساب نادي الهلال.

المصدر: "twitter/Turki_alalshikh"