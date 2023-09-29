الطائي "يكرم" وفادة رونالدو (فيديو)

خرج نادي النصر بفوز صعب من ملعب مضيفه الطائي (2-1) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، وذلك ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين.

وضع المهاجم البرازيلي أندرسون تاليسكا الفريق "العالمي" في المقدمة بهدف سجله 32 من زمن الشوط الأول، بعد تمريرة رائعة من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ورد المهاجم الهولندي فيرجل ميسيدجان بهدف التعادل لنادي الطائي، بحلول الدقيقة 79 بعد انفراده بحارس مرمى النصر نواف العقيدي.

واقتنص رونالدو بنفسه هدف الفوز لـ"العالمي" بهدف سجله من ركلة جزاء عند 87 من زمن اللقاء، الذي جرى على استاد الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي، بمدينة حائل.

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وحقق نادي النصر الفوز السادس على التوالي، بعد تعرضه لهزيمتين متتاليتين في مستهل مشواره بالموسم الجديد لدوري "روشن" للمحترفين بكرة القدم، وتقدم إلى المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 18 نقطة، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

في المقابل، مني فريق الطائي بالهزيمة الثانية على التوالي، ويشغل المركز الثاني عشر على سلم الترتيب برصيد 7 نقاط.

المصدر: RT