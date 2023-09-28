رونالدو يحرج حارس أمن لسبب غريب (فيديو)

رفض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي لكرة القدم، التقاط صورة له مع أحد رجال حفظ الأمن أراد التقاط صورة "سيلفي" معه، بسبب منصة "سناب شات".

وانتشر مقطع فيديو لرونالدو عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي في أثناء توجهه نحو سيارته من أجل التحرك، وتابعه شخص يبدو من ملابسه أنه حارس أمن، يحاول التقاط صورة معه.

ولكن رونالدو رفض التقاط الصورة مع الحارس، قائلا له: "لا لا هذا سناب شات"، ليتراجع الحارس ويركب النجم البرتغالي سيارته ويتحرك.

كريستيانو رونالدو يرفض الظهور في سناب شات 👀!

pic.twitter.com/J0haDieeHA — Gorgeous (@gorgeous4ew) September 28, 2023

ويستعد كريستيانو رونالدو مع ناديه النصر لمواجهة مضيفه الطائي مساء غد الجمعة، ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين.

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ويتربع "صاروخ ماديرا" على عرش صدارة هدافي دوري "روشن" برصيد 9 أهداف بعد مرور 7 جولات فقط، متقدما بفارق 3 أهداف عن أقرب ملاحقيه، كل من زميله المهاجم السنغالي ساديو ماني، وثنائي نادي الهلال المهاجم البرازيلي مالكوم والسعودي سالم الدوسري، إضافة إلى الفرنسي موسى ديمبيلي مهاجم نادي الاتفاق.

بينما يحتل نادي النصر المركز الخامس في جدول ترتيب دوري "روشن" للمحترفين بكرة القدم، برصيد 15 نقطة.

في المقابل يشغل فريق الطائي المركز الثاني عشر على سلم الترتيب برصيد 7 نقاط.

المصدر: منصات التواصل الاجتماعي