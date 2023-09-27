تمنى اللعب مع كريستيانو.. رونالدينيو يصدم ميسي ورونالدو "الظاهرة".. فيديو

كشف نجم كرة القدم البرازيلي رونالدينيو عن جوانب خفية من حياته الشخصية والمهنية، مثل اختيار أصعب مدافع واجهه، واللاعب الذي تمنى اللعب بجواره خلال مسيرته الاحترافية.

وحل رونالدينيو ضيفا على الإعلامي الإماراتي أنس بوخش، في برنامج "ABtalks" والذي يقدمه عبر قناته على موقع "يوتيوب - YouTube"، وتحدث خلال المقابلة عن بعض الأمور المتعلقة بكرة القدم، فضلا عن حياته الشخصية.

ورد النجم البرازيلي على سؤال حول ما إذا كان هدفه الشهير في مرمى منتخب إنجلترا في كأس العالم 2002، مقصودا أم مجرد حظ، أجاب رونالدينيو: "كانت ركلة مقصودة".

وكشف رونالدينيو أن الإيطالي باولو مالديني، أسطورة نادي ميلان، كأصعب مدافع واجهه على مدار مسيرته.

وحول سؤال "لو كان عليك اختيار لاعب واحد في فريقك، فمن ستختار بين ميسي ورونالدو الظاهرة؟"، رد البرازيلي بإجابة مفاجئة، قائلا "لقد لعبت بجوار الثنائي لوقت طويل، لكن الشخص الذي لم ألعب معه هو كريستيانو رونالدو، وأرغب بأن أحظى بفرصة اللعب معه".

وسبق لرونالدينيو اللعب بجوار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لمدة 4 سنوات في برشلونة، ولعب مع مواطنه لويس نازاريو دي ليما المعروف بـ"الظاهرة" رونالدو، لأعوام طويلة في المنتخب البرازيلي.

وأكد الأسطورة البرازيلي أنه كان من الممكن أن يصبح موسيقيا ما لم يدخل عالم كرة القدم.

وتحدث رونالدينيو عن طفولته، قائلا: "طفولتي كانت سعيدة للغاية، لطالما رافقتني كرة القدم في طفولتي لذا كنت سعيدا للغاية بل كنت أسعد طفل في العالم.

أجمل ذكريات طفولتي مع كرة القدم حيث كانت عائلتي كلها تمارس تلك الرياضة".

وكشف النجم البرازيلي: "لم يرفضني نادي ريال مدريد لأنني غير قابل للتسويق بل لأن كان لديهم في ذلك الوقت العديد من اللاعبين الأجانب مثل ديفيد بيكهام وكنت محظوظا بهذا الأمر لأنني انضممت لنادي برشلونة في نهاية المطاف".

وأضاف: "شعرت بالفخر في إحدى المباريات التي جمعتني بفريق ريال مدريد عندما وقف جمهور الفريق المنافس احتراما لي وإلى هذه اللحظة أنا فخور للغاية.

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وأشار رونالدينيو: "بعد الحصول على الشهرة والمال ينحرف بعض اللاعبين عن مسارهم الصحيح ولكن هذا الأمر لا ينطبق على رياضة كرة القدم فحسب بل في كل المهن حول العالم.

أحب الشهرة لأنها كانت حلم لي منذ الطفولة، فكنت ارى الأشخاص المعروفين وأود أن أصبح مثلهم وقد حققت حلمي بفضل كرة القدم".

يذكر أن رونالدينيو (43 عاما) تألق مع منتخب البرازيلي وفريق برشلونة، إذ فاز بدوري أبطال اوروبا عام 2006 بقميص "البلوغرانا"، وبكأس العالم لعام 2002 بقميص "السيليساو"، وحصل على جائزة أفضل لاعب في العالم عام 2004 وجائزة الكرة الذهبية عام 2005، واعتزل كرة القدم عام 2015 وهو في عمر 35 عاما، وكان فلومينينسي البرازيلي هو آخر ناد لعب معه.

المصدر: وسائل إعلام