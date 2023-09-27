بعد علاقة دامت 7 سنوات.. رونالدو يعلن زواجه بعارضة الأزياء سيلينا لوكس

احتفل أسطورة كرة القدم البرازيلية رونالدو نازاريو ومالك نادي بلد الوليد بزفافه من عارضة الأزياء سيلينا لوكس.

ولن يكون الزفاف الأول للظاهرة رونالدو بل الثالث، وجاء بعد علاقة عاطفية دامت لمدة 7 سنوات، وأقيم الحفل الثلاثاء، في كنيسة بجزيرة إيبيزا في إسبانيا، بالقرب من المكان الذي يمتلك فيه نجم كرة القدم المعتزل منزلا.

وبدأت علاقة النجم البرازيلي البالغ 47 عاما بعارضة الأزياء البرازيلية سيلينا لوكس في عام 2016، وهو يكبرها بحوالي 14 عاما.

إقرأ المزيد

وسبق لرونالدو أن تزوج من ميلين دومينجيز في عام 1999 وانفصل عنها في عام 2003، ولديهما ابن يبلغ 23 عاما.

وقامت زوجة الظاهرة السابقة بتهنئته بعد زواجه بسيلينا وكتبت: "أنا سعيدة من أجلكما، بارك الله فيكما وحفظكما دائما، حب للأبد".

بعد ذلك التقى مهاجم برشلونة السابق بالعارضة البرازيلية دانييلا سيكاريلي، ليعلن زواجه منها في حفل ضخم عام 2005، قبل أن ينفصلا بعد 3 أشهر فقط من إتمام الزفاف.

بعد ذلك ارتبط مهاجم ريال مدريد الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي الأسبق بماريا بياتريس أنتوني لمدة 4 سنوات، تحديدا منذ عام 2008 حتى عام 2012، وأنجب منها ماريا صوفيا، 14 عاما، وماريا أليس، 12 عاما.





