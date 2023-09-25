هكذا هم الرجال الصلع.. فيدال يهاجم مدرب مانشستر يونايتد بسبب رونالدو

انتقد التشيلي أرتورو فيدال، لاعب فريق أتلتيكو بارانينسي البرازيلي لكرة القدم، الهولندي إريك تين هاج بسبب تعامله مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عندما كان في مانشستر يونايتد.

ورحل رونالدو عن مانشستر يونايتد في يناير الماضي، بعد مشاكل مع إريك تين هاج، وتصريحاته التي أكدت أن الحياة في النادي الإنجليزي أصبحت صعبة للغاية.

وقال فيدال في تصريحاته لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "لقد جاء هذا المدرب بشكل سيء إلى مانشستر يونايتد كيف يمكنك أن يكون لديك كريستيانو رونالدو وتتخلص منه".

وأضاف: "هكذا هم الرجال الصلع، دائما ما أرى أن الرجال الصلع معقدون للغاية، لديك هداف كرة القدم وتخرجه من الملعب وتجلسه على مقاعد البدلاء".

وينبع اتهام فيدال للمدربين "الصلعان" من الفترة التي قضاها تحت قيادة المدرب الأرجنتيني "الأصلع" خورخي سامباولي، في صفوف نادي فلامنغو البرازيلي خلال الموسم الماضي.

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وتوج أرتورو فيدال، البالغ من العمر 36 عاما، بكأس ليبرتادوريس وكأس البرازيل في موسمه مع فلامنغو، لكنه شارك في 21 مباراة فقط، وغالبا ما كان يتجاهله المدرب الأرجنتيني.

وانتقد فيدال، في أول ظهور له مع أتلتيكو بارانينسي، المدرب "الأصلع" سامباولي، ووصفه بأنه "خاسر" واتهمه بعدم تقدير لاعبيه.

يذكر أن كريستيانو رونالدو عاد إلى صفوف مانشستر يونايتد في صيف 2021 قادما من يوفنتوس الإيطالي، وتوج هدافا لفريق "الشياطين الحمر" في موسمه الأول، بينما سجل هدفا واحدا في الدوري الإنجليزي في الموسم التالي، مع قدوم تين هاج، قبل أن يغادر بعد بضعة أشهر فقط من بداية ذلك الموسم، وانضم النجم البالغ من العمر 38 عاما، إلى نادي النصر السعودي.

المصدر: وسائل إعلام