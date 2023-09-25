رونالدو يوجه رسالة لنادي النصر بعد غيابه عن مباراة أحد

حرص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، على دعم زملائه في الفريق قبل مباراته أمام مضيفه أُحد، ضمن دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

ويغيب رونالدو عن مباراة فريقه النصر أمام مضيفه نادي أحد مساء اليوم الاثنين، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بمدينة جدة.

وكتب كريستيانو رونالدو عبر خاصية "ستوري" لصفحته على منصة "إنستغرام": "حظا سعيدا للفريق".

instagram/cristiano

وذكرت وسائل إعلام محلية سعودية أن النجم البرتغالي، البالغ من العمر 38 عاما، يغيب عن مباراة فريق "العالمي" ونظيره أحد، من أجل الراحة.

وقرر البرتغالي لويس كاسترو (61 عاما) المدير الفني لنادي النصر، خوض هذه المواجهة ضد مضيفه أحد، بالتشكيلة الأساسية التالية "للعالمي":

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وكان كريستيانو رونالدو قد شارك في 8 مباريات بمختلف مسابقات الموسم الجاري (2023-2024)، وساهم خلالها في تسجيل 14 هدفا، بإحرازه 9 أهداف وتقديم 5 تمريرات حاسمة.

المصدر: وسائل إعلام