 
مباشر

النصر يقسو على أحد (فيديو)

الرياضة

النصر يقسو على أحد (فيديو)
twitter/AlNassrFC
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w3xp

حجز نادي النصر السعودي مقعدا له في الدور ثمن النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، بفوزه على مضيفه فريق احد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين.

ووقع على خماسية الفريق "العالمي" كل من اللاعبين، السنغالي ساديو ماني، والفرنسي سيكو فوفانا، والبرازيلي أندرسون تاليسكا، وأيمن يحيى سالم، وسامي خليل النجعي، في الدقائق (16 من ضربة جزاء، 62، 73، 81، 86) على الترتيب.

إقرأ المزيد
رونالدو يوجه رسالة لنادي النصر بعد غيابه عن مباراة أحد
رونالدو يوجه رسالة لنادي النصر بعد غيابه عن مباراة أحد
إقرأ المزيد
الهلال يعبر الجبلين (فيديو)
الهلال يعبر الجبلين (فيديو)

بينما سجل المهاجم البولندي كونراد مييخالياك هدف نادي أحد الوحيد، في الوقت المحتسب بدلا من الضائع من زمن الشوط الأول للقاء.

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا