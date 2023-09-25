النصر يقسو على أحد (فيديو)
حجز نادي النصر السعودي مقعدا له في الدور ثمن النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، بفوزه على مضيفه فريق احد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين.
ووقع على خماسية الفريق "العالمي" كل من اللاعبين، السنغالي ساديو ماني، والفرنسي سيكو فوفانا، والبرازيلي أندرسون تاليسكا، وأيمن يحيى سالم، وسامي خليل النجعي، في الدقائق (16 من ضربة جزاء، 62، 73، 81، 86) على الترتيب.
#النصر يتأهل لدور الـ16 من بطولة #كاس_خادم_الحرمين_الشريفين بعد فوزه على #احد بخماسية.— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) September 25, 2023
📺شاهد أهداف المباراة⬇️#الرياضية_السعوديةpic.twitter.com/aAZ2mE74jJ
بينما سجل المهاجم البولندي كونراد مييخالياك هدف نادي أحد الوحيد، في الوقت المحتسب بدلا من الضائع من زمن الشوط الأول للقاء.
المصدر: RT