النصر يقسو على أحد (فيديو)

حجز نادي النصر السعودي مقعدا له في الدور ثمن النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، بفوزه على مضيفه فريق احد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين.

ووقع على خماسية الفريق "العالمي" كل من اللاعبين، السنغالي ساديو ماني، والفرنسي سيكو فوفانا، والبرازيلي أندرسون تاليسكا، وأيمن يحيى سالم، وسامي خليل النجعي، في الدقائق (16 من ضربة جزاء، 62، 73، 81، 86) على الترتيب.

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بينما سجل المهاجم البولندي كونراد مييخالياك هدف نادي أحد الوحيد، في الوقت المحتسب بدلا من الضائع من زمن الشوط الأول للقاء.

المصدر: RT