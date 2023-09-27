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شاهد.. تصرف حكم مباراة الفيحاء والرياض عند رفع أذان العشاء

الرياضة

شاهد.. تصرف حكم مباراة الفيحاء والرياض عند رفع أذان العشاء
@ssc_sports
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شهدت مباراة نادي الرياض وضيفه الفيحاء، التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الدور الـ32 من مسابقة كأس الملك السعودي، واقعة نادرة.

فقد قرر حكم الساحة محمد الحربي إيقاف المباراة عند الدقيقة 52، بسبب رفع أذان صلاة العشاء في العاصمة الرياض.

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وانتزع نادي الفيحاء بطاقة العبور إلى دور الـ16 من المسابقة، من فريق الرياض، بفوزه عليه بهدفين مقابل هدف واحد، في عقر داره، على استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز).

المصدر: منصات التواصل   

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