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الأهلي ينجو من كمين العين (فيديو)

الرياضة

الأهلي ينجو من كمين العين (فيديو)
twitter/ALAHLI_FC
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انتزع نادي أهلي جدة بطاقة العبور إلى الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الملك السعودي لكرة القدم، من مضيفه العين، إثر فوزه عليه (3-2)، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء.

تقدم "الراقي" بثلاثة أهداف من دون رد في الشوط الأول، هدفان حملا توقيع المهاجم فراس البريكان في الدقيقتين (23 و29)، بينما تكفل زميله سميحان ضيدان النابت بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 39.

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في حين سجل مهاجم الرأس الأخضر ألتون سواريز هدفي نادي العين في الدقيقتين (82، و90+7) من زمن اللقاء، الذي جرى على استاد مدينة الملك سعود الرياضية، بمدينة الباحة.

المصدر: RT 

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