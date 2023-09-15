 
مباشر

السوبر الإفريقي اليوم.. التشكيلة الأساسية للأهلي المصري واتحاد الجزائري

الرياضة

السوبر الإفريقي اليوم.. التشكيلة الأساسية للأهلي المصري واتحاد الجزائري
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w1y8

تحتضن مدينة الطائف السعودية، مساء اليوم الجمعة، مباراة كأس السوبر الإفريقي لكرة القدم، بين فريقي الأهلي المصري، واتحاد العاصمة الجزائري.

وستبدأ المباراة في تمام الساعة (21:00) بتوقيت السعودية ومصر، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية) بمدينة الطائف.

واختار السويسري مارسيل كولر (62 عاما )، المدير الفني لنادي الأهلي، التشكيلة الأساسية التالية "للمارد الأحمر" لمواجهة نادي اتحاد العاصمة الجزائري:

بينما سيبدأ الجزائري عبد الحق بن شيخة (59 عاما) المدير الفني لنادي اتحاد العاصمة، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "المارد الأحمر" المصري:

السوبر الإفريقي اليوم.. التشكيلة الأساسية للأهلي المصري واتحاد الجزائري
facebook/USMAofficielle

إقرأ المزيد
السوبر الإفريقي.. تشكيلة الأهلي المصري واتحاد الجزائري المتوقعة.. تاريخ المواجهات والقنوات الناقلة
السوبر الإفريقي.. تشكيلة الأهلي المصري واتحاد الجزائري المتوقعة.. تاريخ المواجهات والقنوات الناقلة

ويخوض نادي الأهلي مباراة اليوم بصفته بطلا لدوري أبطال إفريقيا، الذي توج به على حساب الوداد المغربي.

بينما يشارك اتحاد العاصمة الجزائري، كونه بطلا لكأس الكونفدرالية، التي توج بها على حساب نادي يانج أفريكانز التنزاني.

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين يوجه أعين العالم نحو الشرق الروسي.. "الاستثمار في روسيا أفضل وأكثر أمانا"