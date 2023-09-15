السوبر الإفريقي اليوم.. التشكيلة الأساسية للأهلي المصري واتحاد الجزائري

تحتضن مدينة الطائف السعودية، مساء اليوم الجمعة، مباراة كأس السوبر الإفريقي لكرة القدم، بين فريقي الأهلي المصري، واتحاد العاصمة الجزائري.

وستبدأ المباراة في تمام الساعة (21:00) بتوقيت السعودية ومصر، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية) بمدينة الطائف.

واختار السويسري مارسيل كولر (62 عاما )، المدير الفني لنادي الأهلي، التشكيلة الأساسية التالية "للمارد الأحمر" لمواجهة نادي اتحاد العاصمة الجزائري:

📋| إليكم تشكيل فريقنا لمواجهة اتحاد العاصمة في السوبر الإفريقي 🦅

🔴| #يلا_يا_أهليpic.twitter.com/1CFBirgFtt — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) September 15, 2023

بينما سيبدأ الجزائري عبد الحق بن شيخة (59 عاما) المدير الفني لنادي اتحاد العاصمة، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "المارد الأحمر" المصري:

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ويخوض نادي الأهلي مباراة اليوم بصفته بطلا لدوري أبطال إفريقيا، الذي توج به على حساب الوداد المغربي.

بينما يشارك اتحاد العاصمة الجزائري، كونه بطلا لكأس الكونفدرالية، التي توج بها على حساب نادي يانج أفريكانز التنزاني.

المصدر: RT