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اتحاد العاصمة الجزائري يهزم الأهلي المصري ويتوج بكأس السوبر (فيديو)

الرياضة

اتحاد العاصمة الجزائري يهزم الأهلي المصري ويتوج بكأس السوبر (فيديو)
twitter/ariyadhiah
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توج نادي اتحاد العاصمة الجزائري، بلقب بطل كأس السوبر الإفريقي لكرة القدم، على حساب نادي الأهلي المصري، إثر فوزه عليه (1-0) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، في السعودية.

ويدين فريق العاصمة الجزائري بالفضل في انتصاره لقائده زين الدين بلعيد، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد "الذهبي" له من ضربة جزاء، عند الدقيقة 43 من زمن الشوط الأول للقاء على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية) بمدينة الطائف.

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وتوج نادي اتحاد العاصمة الجزائري بذلك، لأول مرة في تاريخه بلقب بطل كأس السوبر الإفريقي لكرة القدم.

بينما أخفق نادي الأهلي في الفوز باللقب للمرة التاسعة في تاريخه، وتعزيز رقمه القياسي.

المصدر: RT 

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