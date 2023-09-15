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قرار إلغاء هدف للأهلي في كأس السوبر مثير للجدل (فيديو)

الرياضة

قرار إلغاء هدف للأهلي في كأس السوبر مثير للجدل (فيديو)
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شهدت بداية مباراة كأس السوبر الإفريقي لكرة القدم، بين فريقي الأهلي المصري واتحاد العاصمة الجزائري، مساء اليوم الجمعة، حالة تحكيمية مثيرة للجدل.

فقد سدد المصري إمام عاشور كرة قوية سقطت من بين يدي حارس مرمى اتحاد العاصمة الجزائري، فتابعها المهاجم الأهلاوي محمود كهربا في الشباك.

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ولكن الحكم الغابوني بيير أتشو قرر إلغاء الهدف بداعي التدخل بشكل خاطئ، في الدقيقة السابعة من انطلاق صفارة بداية اللقاء على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية) بمدينة الطائف.

المصدر: RT 

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