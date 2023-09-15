السوبر الإفريقي.. تشكيلة الأهلي المصري واتحاد الجزائري المتوقعة.. تاريخ المواجهات والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإفريقية مساء اليوم الجمعة صوب مدينة الطائف السعودية التي تستضيف مباراة كأس السوبر الإفريقي 2023 بين فريقي الأهلي المصري، واتحاد العاصمة الجزائري.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة (21:00) بتوقيت السعودية ومصر، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية) في مدينة الطائف.

ويخوض نادي الأهلي مباراة اليوم بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا، على حساب الوداد المغربي.

ليلة خاصة! ✨



الأهلي حقق الفوز بدوري أبطال إفريقيا 2022/23 على حساب الوداد عقب التفوق بنتيجة 3-2 بمجموع المبارتين! 🏆#TotalEnergiesCAFSC | #TotalEnergiesCAFCLpic.twitter.com/yc9Ysp6HBm — كأس السوبر الإفريقي 🏆 (@CAFCLCC_ar) September 4, 2023

بينما يشارك اتحاد العاصمة الجزائري، بصفته بطلا لكأس الكونفدرالية، التي توج بها على حساب نادي يانج أفريكانز التنزاني.

عودة إلى نهائي كأس الكونفدرالية 2022/23 🏆



عندما فاز اتحاد العاصمة باللقب عقب التعادل 2-2 مع يانج أفريكانز بمجموع المبارتين بأفضلية الهدف خارج الديار! 🔥#TotalEnergiesCAFSC | #TotalEnergiesCAFCCpic.twitter.com/Kgqwfxfc0d — كأس السوبر الإفريقي 🏆 (@CAFCLCC_ar) September 4, 2023

تاريخ مواجهات الأهلي واتحاد العاصمة

قبل مباراة السوبر الإفريقي اليوم، التقى فريقا الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري، في مناسبتين فقط، وذلك في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم عام 2005، وتمكن النادي المصري من الفوز في مباراة الذهاب بالجزائر بهدف من دون رد، قبل أن يتعادل الفريقان بهدفين لكل منهما، في مباراة الإياب بالقاهرة، ليتأهل "المارد الأحمر" إلى دور المجموعات، وواصل مشواره حتى الفوز باللقب تحت قيادة المدرب البرتغالي المخضرم مانويل جوزيه.

قائمة الأهلي ضد اتحاد العاصمة في السوبر الإفريقي

واختار االسويسري مارسيل كولر، المدير الفني لنادي الأهلي، مجموعة من اللاعبين ضمن قائمة الفريق التي وصلت إلى السعودية يوم الثلاثاء الماضي، من أجل خوض مباراة السوبر اليوم، وجاءت على النحو التالي:

لحراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - كريم الدبيس.

خط الوسط: إمام عاشور - أحمد نبيل كوكا - مروان عطية - أليو ديانج.

خط الوسط الهجومي: رضا سليم - أحمد عبد القادر - محمد الضاوي كريستو - طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات.

خط الهجوم: أنتوني موديست - صلاح محسن - محمود كهربا.

التشكيلة الأساسية المتوقعة لمباراة كأس السوبر:

ويتوقع أن يبدأ نادي الأهلي، الذي يبحث عن اللقب التاسع له في بطولة السوبر الإفريقي، بالتشكيلة الأساسية التالية:

محمد الشناوي، محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبدالمنعم، علي معلول، أليو ديانج، مروان عطية، إمام عاشور، بيرسي تاو، حسين الشحات ومحمود عبدالمنعم كهربا.

على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ اتحاد العاصمة الجزائري مباراة اليوم بالتشكيلة الأساسية التالية:

أسامة بن بوط، زين الدين بلعيد، حاتم لوصيف، سعدي الرضواني، نبيل لعمارة، أكرم جحنيط، نور الإسلام فتوحي، محمد آيت الحاج، توميسانج أوريبونيي، خالد بوسيليو وسيكو كوناتيه.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد اتحاد العاصمة في السوبر الإفريقي

تبث مباراة الأهلي ضد اتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الإفريقي عبر قناة "بي إن سبورتس إتش دي 6"، وقناة "SSC".

المصدر: وسائل إعلام