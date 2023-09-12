"أبويا مديون بسببي ومرتبي..".. البطل المصري سيف شكري يكشف أسباب هروبه من بعثة المنتخب (فيديو)

كشف لاعب المنتخب المصري للمصارعة، سيف شكري، سبب هروبه خلال عودة بعثة المنتخب في مطار دبي وظهوره بعدها في بولندا.

وكان سيف شكري ضمن بعثة منتخب مصر للمصارعة خلال معسكره مؤخرا في قيرغيزستان استعدادا لبطولة العالم تحت 23 عاما، وفر خلال رحلة عودة المنتخب إلى القاهرة، في مطار دبي ترانزيت.

ونشر سيف شكري مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تحدث فيه عن سبب هروبه، ومن جملة ما قاله: "واحد في المئة من قصتي واللي مريت به، وارجو محدش يزايد عليا في حبي لبلدي ووطني في قلبي ودمي ومحدش يقدر يشكك في ده لحظة واحدة، شكرا لكل حد دعمني، شكرا لكل حد وقف جنبي، أشوفكم على خير..".

وأضاف البطل المصري: "كل الناس بتسأل أنا عملت كده ليه، عملت كده عشان أبويا مايبقاش مديون بسببي، أبويا مديون عشان يعرف يصرف عليا ويجيبلي أكلي وفيتاميناتي وبروتيناتي لأني المفروض ليا أكل معين، بالإضافة إلى معداتي للمصارعة ولبسي.

أنا بطل إفريقيا 5 مرات ومش باخد 1% من اللي بياخده لاعب قاعد دكة طول السنة في الأهلي أو الزمالك لكرة القدم، أو إني مفيش ولا حتى إذاعة راديو بتتكلم عني.

أنا مابقاش واخد بطولة إفريقيا أكتر من مرة ومحدش يستقبلني في المطار ولا وزارة الشباب والرياضة تعرف اسمي إلا بعد ما مشيت.

أنا بطل إفريقيا 5 مرات مرتين بالميدالية الذهبية ومرتين بالفضية ومرة بالبرونزية، إلى جانب كوني مصنفا عالميًا أكثر من مرة وبطل العرب.

أول مشاركة دولية ليا في 2019 في بطولة إفريقيا في تونس كان عندي 18 سنة، وقتها جبت ميدالية ذهبية في بطولة إفريقيا للشباب والبرونزية في بطولة إفريقيا للكبار، وشاركت في البطولتين بسبب تميزي.

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واستطرد سيف شكري: الفرحة مكنتش سيعاني وأنا شايف علم مصر قدامي والنشيد الوطني بيتعزف وتعبت أوي عشان اللحظة دي وأبويا وأمي تعبوا معايا جدا وزمايلي والمدربين، أبويا صرف عليا كتير جدًا عشان اللحظة دي، وأنا بلعب مصارعة وأنا عندي 5 سنين.

عدت لمصر وأنا فرحان وفخور جدًا على أساس في دماغي إن في مكافأة ومرتب لي والدنيا هتحلو معايا وهيكون معايا فلوس وشقة وعربية، قالولي طبعًا فيه مرتب وفيه مكافأة، قلت أكيد الخير جاي، سألت على مرتبي كان الرد إنه هيكون 745 جنيها في الشهر بعد خصم الضرائب مكنتش مصدق، قولت مش مشكلة أكيد المكافأة هتعوض سألت عن المكافأتين بتوع بطولتين إفريقيا، قالولي مش هنقدر نصرفلك غير مكافأة الميدالية الذهبية بطولة إفريقيا للشباب وبس، لكن البرونزية لا، كان في دماغي مكافأة عالية ولكني فوجئت أنها 5000 جنيه والمكافأة دي حصلت عليها بعد سنة، أخدت البطولة في مارس 2019 وحصلت على المكافأة شهر مارس 2020 خلال ذهابي لبطولة إفريقيا الثانية.

المصدر: "facebook/blake.tiger.739"