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المقاتل الروسي كوبيلوف يتحدى بطل العالم الأمريكي ستريكلاند (فيديو)

الرياضة

المقاتل الروسي كوبيلوف يتحدى بطل العالم الأمريكي ستريكلاند (فيديو)
AFP /JULIEN DE ROSA
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تحدى الروسي، رومان كوبيلوف، المقاتل الأمريكي شون ستريكلاند، بطل العالم الجديد لاتحاد (UFC) للفنون القتالية المختلطة (MMA).

وقال رومان كوبيلوف: "أشكر الدوري (UFC) ودانا وايت على ثقتهم. أود أن أواجه البطل في وزننا، شون ستريكلاند".

وأضاف المقاتل الروسي: "إذا كانت المنظمة مهتمة، سأكون سعيدا بمشاركة القفص معه (ستريكلاند). لقد حان الوقت لتغيير التصنيفات وتغيير المكان مع شون".

وكان كوبيلوف قد تغلب على البرازيلي كلاوديو ريبيرو بالضربة القاضية بركلة قوية في الوجه خلال الجولة الثانية من النزال الذي جمعهما ضمن بطولة "UFC 291" للفنون القتالية المختلطة (MMA).

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وحقق رومان كوبيلوف (32 عاما) انتصاره الحادي عشر خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل هزيمتين.

المصدر: "russian.rt.com" 

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