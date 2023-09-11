مقاتل أمريكي لإسرائيل أديسانيا: هيا يا صيني لنقاتل حتى الموت! (فيديو)

كشف المقاتل الأمريكي شون ستريكلاند بطل العالم الجديد لاتحاد (UFC) للفنون القتالية المختلطة (MMA)، أنه نعت بطل العالم السابق النيوزيلندي إسرائيل أديسانيا في نهاية نزالهما، بالصيني.

وقال شون ستريكلاند، خلال المؤتمر الصحفي بعد تجريد إسرائيل أديسانيا من لقب بطل العالم: "لقد قلت له يا صيني. صرخت: "هيا أيها الصيني، دعنا نقاتل حتى الموت!".

وأضاف المقاتل الأمريكي: "لا تفهموني خطأ، إيزي (إسرائيل) أسطورة، لكني أحب أن أضحك عليه".

Never in all my years did I think I would see another man treat Israel Adesanya like this on the feet pic.twitter.com/w7XKnNt8bP — Super Fan🇮🇪 (@McGregorRousey) September 10, 2023

وكان إسرائيل أديسانيا، المنحدر من أصول نيجيرية، ويمثل نيوزيلندا، قد صرح بأنه صيني وأسترالي، ومواطن للعالم.

وانتزع شون ستريكلاند حزام بطل العالم لاتحاد (UFC) للفنون القتالية المختلطة (MMA) للوزن المتوسط، من إسرائيل أديسانيا، بفوزه عليه بالنقاط، بإجماع قرار الحكام، بنتيجة: (49-46، 49-46، 49-46) في النزال الرئيسي الذي جمعهما صباح أمس الأحد، في مدينة سيدني الأسترالية، وذلك ضمن بطولة "UFC 293" للفنون القتالية المختلطة (MMA).

SCENES IN SYDNEY AS THE CHAMPION IS ROCKED! 🤯



Sean Strickland just dropped Israel Adesanya to close out the first round! #UFC293pic.twitter.com/LOBfwcOCWe — UFC Europe (@UFCEurope) September 10, 2023

وحقق شون ستريكلاند (32 عاما) انتصاره الـ28 خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 5 هزائم.

بينما تعرض إسرائيل أديسانيا (34 عاما) للهزيمة الثالثة خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 24 فوزا.

المصدر: "sport-express.ru"