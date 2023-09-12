المقاتل الأمريكي ستريكلاند يتلف حزام بطل العالم ويرممه بشريط لاصق (فيديو)

كشف المقاتل الأمريكي شون ستريكلاند بطل العالم الجديد لاتحاد (UFC) للفنون القتالية المختلطة (MMA)، أن حزامه انكسر ، ثم قام بترميمه بشريط لاصق.

ونشر شون ستريكلاند مقطع فيدو عبر حسابه في تطبيق " إنستغرام" وهو يرمم حزامه بشريط لاصق، وعلق عليه متسائلا متابعيه: "هل يبدو لي أنا فقط، أم أن هذا الحزام أصبح أفضل بكثير الآن؟".

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وانتزع شون ستريكلاند حزام بطل العالم للوزن المتوسط لاتحاد (UFC) للفنون القتالية المختلطة (MMA)، من بطل العالم السابق النيوزيلندي إسرائيل أديسانيا، بفوزه عليه بالنقاط، بإجماع قرار الحكام، بنتيجة: (49-46، 49-46، 49-46) في النزال الرئيسي الذي جمعهما صباح الأحد الماضي، في مدينة سيدني الأسترالية، وذلك ضمن بطولة "UFC 293".

المصدر: "russian.rt.com"