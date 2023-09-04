لماذا فضل رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس تشجيع أستون فيلا على حساب ليفربول وصلاح؟

كشف رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، عن تشجيعه نادي أستون فيلا على حساب ليفربول الذي يقوده النجم المصري محمد صلاح، وذلك خلال مباراة الفريقين أمس الأحد في الدوري الإنجليزي.

وقبل انطلاق المباراة، وجه أحد الرواد على منصة "إكس" سؤالا إلى نجيب ساويرس، قال فيه: "يا ترى يا نجيب ساويرس من ستشجع ابن بلدك محمد صلاح ولاّ فريق أخوك ناصف ساويرس؟" الذي يستحوذ على نسبة 55 بالمئة من نادي أستون فيلا.

فريق اخويا …مع حبي لمحمد صلاح https://t.co/PMulHQ3wNz — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) September 3, 2023

ورد نجيب ساويرس: "فريق أخويا.. مع حبي لمحمد صلاح".

وقد شارك صلاح في اللقاء أساسياً وسجل الهدف الثالث ليساهم في فوز ليفربول على أستون فيلا بثلاثية دون رد.

يذكر أن الملياردير ناصف ساويرس يعد المصري الوحيد الذي يمتلك ناديا بالدوريات الأوربية الكبرى (إنجلترا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا)، حيث استحوذ في يوليو 2018 على نسبة 55 بالمئة من نادي أستون فيلا، في صفقة قدرت قيمتها بنحو 39 مليون دولار، ونجح باستثماراته في إعادة الفريق إلى الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمير ليغ" خلال موسم 2019-2020.

المصدر: RT