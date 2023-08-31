قائمة الفائزين بجوائز "يويفا" 2023

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، مساء اليوم الخميس، عن الفائزين بجوائز الأفضل خلال الموسم الماضي (2022-2023)، وذلك خلال حفل سحب قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

نال النجم النرويجي، إيرلينغ هالاند، مهاجم فريق مانشستر سيتي، جائز أفضل لاعب في أوروبا في الموسم الماضي، متفوقا على زميله في الفريق النجم البلجيكي كيفين دي بروين، والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، المنتقل من فريق باريس سان جيرمان الفرنسي إلى إنتر ميامي الأمريكي.

جائزة أفضل مدرب في أوروبا لعام 2023:

حصل الإسباني، بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، على جائزة أفضل مدرب في أوروبا 2023.

وقاد غوارديولا فريق مانشستر سيتي للسيطرة على الألقاب المحلية والقارية خلال عام 2023، وأبرزها دوري الأبطال الأوروبي للمرة الأولى في تاريخ الفريق الإنجليزي.

وتفوق "الفيلسوف الكروي" الإسباني على الثنائي الإيطالي، سيموني إنزاغي المدير الفني لنادي إنتر ميلان، الذي قاد فريقه لنهائي دوري الأبطال للمرة الأولى منذ عام 2010، قبل الخسارة أمام مانشستر سيتي بهدف وحيد.

ولوتشيانو سباليتي، الذي قاد فريق نابولي للتتويج بلقب بطل الدوري الإيطالي في الموسم المنصرم، للمرة الأولى في القرن الـ21.

🥇 PEP GUARDIOLA is the 2022/23 UEFA Men's Coach of the Year!



And what a year! Champions League, Premier League and FA Cup winners. Congratulations, Pep, and get well soon!#UEFAawardspic.twitter.com/b5xkgblAEs — UEFA (@UEFA) August 31, 2023

الفائزة بجائزة أفضل لاعبة في أوروبا لعام 2023:

فازت الإسبانية أيتانا بوناماتي بجائزة أفضل لاعبة في أوروبا 2023، متفوقة على مواطنتها أولغا كارمونا.

وتوجت بوناماتي مع فريق برشلونة، بلقب دوري أبطال أوروبا للسيدات، بعد الفوز على فولفسبورغ الألماني (3-2)، إضافة إلى الفوز بلقب كأس العالم للسيدات مع منتخب بلادها لأول مرة في التاريخ.

🥇 The 2022/23 UEFA Women's Player of the Year is AITANA BONMATÍ!



The Spain and Barcelona star became one of the first players to win the @UWCL and World Cup in the same year, and was named Player of the Tournament in both!



Congratulations, @AitanaBonmati!#UEFAawardspic.twitter.com/1T0aimsR8t — UEFA (@UEFA) August 31, 2023

جائزة أفضل مدربة في أوروبا لعام 2023:

فازت الهولندية سارينا ويجمان، مدربة منتخب إنجلترا لكرة القدم للسيدات، بجائزة أفضل مدربة في أوروبا.

وقادت سارينا ويجمان منتخب إنجلترا للسيدات إلى نهائي بطولة كأس العالم 2023 في أستراليا ونيوزيلندا، ولكنها خسرت النهائي أمام إسبانيا بهدف وحيد.

🥇 SARINA WIEGMAN is the 2022/23 UEFA Women's Coach of the Year!



The England coach reached a fourth successive major final at the World Cup and is an inspiration for coaches everywhere.



Congratulations, Sarina!#UEFAawardspic.twitter.com/PpxEeHofCe — UEFA (@UEFA) August 31, 2023

وتم تكريم النجم الألماني السابق ميروسلاف كلوزه، الهداف التاريخي لكأس العالم لكرة القدم برصيد 16 هدفا، بجائزة رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

المصدر: "twitter/Uefaworld1"