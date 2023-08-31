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قائمة الفائزين بجوائز "يويفا" 2023

الرياضة

قائمة الفائزين بجوائز
AP Daniel Cole
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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، مساء اليوم الخميس، عن الفائزين بجوائز الأفضل خلال الموسم الماضي (2022-2023)، وذلك خلال حفل سحب قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

نال النجم النرويجي، إيرلينغ هالاند، مهاجم فريق مانشستر سيتي، جائز أفضل لاعب في أوروبا في الموسم الماضي، متفوقا على زميله في الفريق النجم البلجيكي كيفين دي بروين، والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، المنتقل من فريق باريس سان جيرمان الفرنسي إلى إنتر ميامي الأمريكي.

جائزة أفضل مدرب في أوروبا لعام 2023:

حصل الإسباني، بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، على جائزة أفضل مدرب في أوروبا 2023.

وقاد غوارديولا فريق مانشستر سيتي للسيطرة على الألقاب المحلية والقارية خلال عام 2023، وأبرزها دوري الأبطال الأوروبي للمرة الأولى في تاريخ الفريق الإنجليزي.

وتفوق "الفيلسوف الكروي" الإسباني على الثنائي الإيطالي، سيموني إنزاغي المدير الفني لنادي إنتر ميلان، الذي قاد فريقه لنهائي دوري الأبطال للمرة الأولى منذ عام 2010، قبل الخسارة أمام مانشستر سيتي بهدف وحيد.

ولوتشيانو سباليتي، الذي قاد فريق نابولي للتتويج بلقب بطل الدوري الإيطالي في الموسم المنصرم، للمرة الأولى في القرن الـ21.

الفائزة بجائزة أفضل لاعبة في أوروبا لعام 2023:

فازت الإسبانية أيتانا بوناماتي بجائزة أفضل لاعبة في أوروبا 2023، متفوقة على مواطنتها أولغا كارمونا.

وتوجت بوناماتي مع فريق برشلونة، بلقب دوري أبطال أوروبا للسيدات، بعد الفوز على فولفسبورغ الألماني (3-2)، إضافة إلى الفوز بلقب كأس العالم للسيدات مع منتخب بلادها لأول مرة في التاريخ.

جائزة أفضل مدربة في أوروبا لعام 2023:

فازت الهولندية سارينا ويجمان، مدربة منتخب إنجلترا لكرة القدم للسيدات، بجائزة أفضل مدربة في أوروبا.

وقادت سارينا ويجمان منتخب إنجلترا للسيدات إلى نهائي بطولة كأس العالم 2023 في أستراليا ونيوزيلندا، ولكنها خسرت النهائي أمام إسبانيا بهدف وحيد.

وتم تكريم النجم الألماني السابق ميروسلاف كلوزه، الهداف التاريخي لكأس العالم لكرة القدم برصيد 16 هدفا، بجائزة رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

المصدر: "twitter/Uefaworld1" 

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