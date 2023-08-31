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بعد التفوق على ميسي.. هالاند يسير على خطى كريستيانو رونالدو

الرياضة

بعد التفوق على ميسي.. هالاند يسير على خطى كريستيانو رونالدو
Globallookpress /imago sportfotodienst
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ذكرت شبكة "سكواكا" البريطانية، لإحصائيات كرة القدم، أن النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، يسير على خطى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نسخة الموسم (2007-2008).

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الخميس، أثناء حفل سحب قرعة دور المجموعات لدوري الأبطال، فوز إيرلينغ هالاند بجائزة أفضل لاعب في أوروبا عن الموسم الماضي (2022-2023)، متفوقا على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم إنتر ميامي الأمريكي، وزميله البلجيكي كيفين دي بروين.

وقاد النجم النرويجي نادي مانشستر سيتي إلى التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في التاريخ، والفوز بلقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي والسوبر الأوروبي، ليكمل موسما تاريخيا مليئا بالألقاب الجماعية والفردية.

وتربع إيرلينغ هالاند (23 عاما) على عرش صدارة هدافي النسخة الماضية "للتشامبيونز ليغ" برصيد 12 هدفا، والدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 36 هدفا.

ووفقا لما ذكرته شبكة "سكواكا"، فإن هالاند بات أول لاعب يتوج بجوائز أفضل لاعب في إنجلترا المقدمة من رابطة النقاد الرياضيين واللاعبين المحترفين الإنجليزية، بالإضافة إلى لاعب العام في أوروبا منذ أن فعلها النجم كريستيانو رونالدو قبل 15 عاما.

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وأوضحت الشبكة البريطانية الشهيرة أن هالاند أول لاعب يحصد هذه الجوائز منذ أن توج بها كريستيانو رونالدو رفقة مانشستر يونايتد خلال الموسم (2007-2008).

ويبقى أمام هالاند فقط تحقيق الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم، كي يعادل إنجازات كريستيانو رونالدو في هذا الموسم التاريخي.

وكان هالاند قد حصد جائزة أفضل لاعب في مانشستر سيتي عن الموسم الماضي، وهو ما فعله رونالدو أيضا رفقة "الشياطين الحمر" قبل 15 عاما.

المصدر: وكالات 

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