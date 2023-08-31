هالاند: أخاف غوارديولا أكثر من أبي!

أدلى النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، بتصريح طريف عن مدربه الإسباني بيب غوارديولا، بعد حصوله مساء يوم الخميس، على جائزة أفضل لاعب في أوروبا عن الموسم (2023-2022).

وقال هالاند بعد تسلمه الجائزة، في حفل قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، في موناكو: "إحساس جميل، لا أجد الكلمات الكافية كي أعبر عن ما عشته في العام الماضي، أنا أعيش حلما، كان حلمي حين كنت صغيرا، حققت الثلاثية مع مانشستر سيتي بالتتويج بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنكليزي".

🎙️ هالاند:



"إنه أحساس جميل، لا أجد الكلمات الكافية كي أعبر عن ماعشته في العام الماضي."#قرعة_دوري_أبطال_أوروبا | #UCLdraw#UEFAawardspic.twitter.com/sHTNyWB0no — دوري أبطال أوروبا ™ (@Uefaworld1) August 31, 2023

وأضاف النرويجي: "سعيد بإنجاز هذا الحلم مع زملائي في مانشستر سيتي، هذا يحفزني أكثر ويعطيني الدافع لدخول مغامرة أخرى، وأن أحمل ألقابا أكثر وأحصل على جوائز، هذا مصدر إلهام".

وردا على سؤال حول كيفية إيقاف المدافعين له، قال هالاند: "لا يجب أن تسأليني عن كيفية إيقافي، اسألي مدافعي الفرق الأخرى".

وحول كيفية حفاظه على مستواه، قال: "أبذل قصارى جهدي للتواجد في القمة، لكن الدافع والحافز ورباطة الجأش ووضوح الرؤية بعد التتويج بالألقاب، وأن نتحلى بالحدة الهجومية”.

وكرر قوله: "أركز على مبدأ الدافعية وعلى عملي وأن أبني مستقبلا جيدا في الموسم القادم".

وبشأن علاقته مع مدربه بيب غوارديولا، وإذا كان يخشاه أكثر أم يخشى والده آلف هالاند، رد ضاحكا: "أخاف غوارديولا أكثر من أبي في بعض الأحيان".

وأتم هالاند، تصريحاته: "لكن أبي يخيفني أيضا، ولكن أحب ذلك وأحب أن يلومني غوارديولا في وجهي لأن هذا يدل على افتقادي لشيء ما، لا أشتكي أبدا من معاملته أو لومه لي".

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وقاد إيرلينغ هالاند (23 عاما) تحت قيادة غوارديولا فريق مانشستر سيتي للفوز بلقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه، وكأس السوبر الأوروبي أيضا، وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وأحرز النجم النرويجي 52 هدفا في جميع البطولات، وفاز بلقب هداف "البريميرليغ" برقم قياسي برصيد 36 هدفا، ودوري أبطال أوروبا برصيد 12 هدفا، وحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأفضل لاعب في مانشستر سيتي لهذا الموسم، إضافة إلى جائزة أفضل لاعب في العام، المقدمة من رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين، بعد موسمه الاستثنائي الأول مع مانشستر سيتي، والفوز بالثلاثية التاريخية.

المصدر: وكالات