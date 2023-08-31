قرعة دوري أبطال أوروبا 2024 تسفر عن مجموعة "الموت"

أسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، التي جرى سحبها مساء اليوم الخميس، في موناكو، عن مجموعات مثيرة بين كل من باريس سان جيرمان، بوروسيا دورتموند، ميلان ونيوكاسل يونايتد.

وتنطلق مباريات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم "للتشامبيونز ليغ" للموسم (2023-2024)، يوم 19 سبتمبر 2023، ويسدل الستار عليها بالمباراة النهائية، التي من المقرر أن تجري على ملعب ويمبلي للمرة الأولى منذ عام 2013 والثامنة عبر التاريخ، 3 منها في حقبة دوري الأبطال.

وفي ما يلي نتيجة القرعة:

المجموعة الأولى (A): بايرن ميونخ - مانشستر يونايتد - كوبنهاغن - غلطة سراي

المجموعة الثانية (B): إشبيلية - أرسنال - آيندهوفن - لانس

المجموعة الثالثة (C): نابولي - ريال مدريد - سبورتينغ براغا - يونيون برلين

المجموعة الرابعة (D): بنفيكا - إنتر ميلان - سالزبورغ - ريال سوسييداد

المجموعة الخامسة (E): فينورد - أتلتيكو مدريد - لاتسيو - سيلتيك

المجموعة السادسة (F): باريس سان جيرمان - بوروسيا دورتموند - ميلان - نيوكاسل يونايتد

المجموعة السابعة (G): مانشستر سيتي - لايبزيغ - تسرفينا زفيزدا (النجم الأحمر) - يونغ بويز

المجموعة الثامنة (H): برشلونة - بورتو - شاختار دونيتسك - رويال أنتويرب.

المصدر: RT