كل ما تريد معرفته عن قرعة دوري أبطال أوروبا 2024.. والقناة الناقلة مجانا!

تتجه أنظار الملايين من عشاق الساحرة المستديرة، مساء اليوم الخميس، صوب موناكو، التي تحتضن مراسم سحب قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا للموسم (2023-2024).

وتنطلق مراسم سحب قرعة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونز ليغ"، في تمام الساعة (18:00) بتوقيت غرينتش، وتنقل عبر قناة "بي إن سبورتس" الإخبارية المفتوحة على القمر الصناعي "نايل سات".

نظام قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا:

يقسم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الأندية المشاركة في دور المجموعات من دوري الأبطال إلى 4 مستويات، ويمنع في دور المجموعات أن يتواجد فريقان من نفس الدولة في مجموعة واحدة.

ويتأهل إلى دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 26 فريقا بصورة مباشرة اعتمادا على تصنيف الدوريات الأوروبية، إضافة إلى 6 أندية تتأهل من خلال التصفيات التمهيدية.

وستكون نسخة هذا الموسم من دوري أبطال أوروبا هي الأخيرة بالنظام الحالي للبطولة، قبل تغييره بداية من الموسم المقبل وزيادة عدد المشاركين من 32 فريقا إلى 36.

ويتم تقسيم الفرق الـ32 إلى ثماني مجموعات بالتساوي، وبالقرعة، وسيتم تصنيف الفرق إلى أربعة أوعية خلال القرعة، كل منها تضم ثمانية فرق، كالتالي:

يحتوي الوعاء الأول على حاملي لقب دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، وأبطال أفضل ستة اتحادات بناء على تصنيف الاتحاد الأوروبي 2021-22، ونظرا لأن مانشستر سيتي (بطل الدوري الممتاز 2022-2023) فاز بدوري أبطال أوروبا للموسم (2022-2023) أيضا، فإن بطل الاتحاد السابع (هولندا) وهو فريق فينورد سيدخل في الوعاء الأول.

تحتوي الأوعية 2 و 3 و 4 على الفرق المؤهلة المتبقية، بناء على التصنيف، ولا يمكن أن يتواجد فريقان من نفس الاتحاد في مجموعة واحدة، وستشهد القرعة مشاركة يونيون برلين الألماني لأول مرة في دور المجموعات.

تصنيف الأندية المشاركة في نسخة الموسم الجديد لدوري أبطال أوروبا:

يتضمن التصنيف الأول أبطال الدوريات الخمسة الكبرى، إضافة إلى بطل الدوري الأوروبي وبطلي الدوري البرتغالي ونظيره الهولندي.

المستوى الأول: مانشستر سيتي - إشبيلية - برشلونة - نابولي - بايرن ميونخ - باريس سان جيرمان - بنفيكا - فينورد.

المستوى الثاني: ريال مدريد - مانشستر يونايتد - إنتر ميلان - بوروسيا دورتموند - أتلتيكو مدريد - لايبزيغ - بورتو - أرسنال.

المستوى الثالث: شاختار دونيتسك - سالزبورغ - سبورتينغ براغا - ميلان - آيندهوفن - لاتسيو - النجم الأحمر - كوبنهاغن.

المستوى الرابع: يونغ بويز - ريال سوسيداد - غلطة سراي - سيلتيك - نيوكاسل يونايتد - يونيون برلين - رويال أنتويرب - لانس.

مواعيد مباريات دور المجموعات "للتشامبيونز ليغ":

الجولة الأولى: 19/20 سبتمبر 2023

الجولة الثانية: 3/4 أكتوبر 2023

الجولة الثالثة: 24/25 أكتوبر 2023

الجولة الرابعة: 7/8 نوفمبر 2023

الجولة الخامسة: 28/29 نوفمبر 2023

الجولة السادسة: 12/13 ديسمبر 2023.

مواعيد مباريات دور الـ16:

أيام 13-14 و20-21 فبراير إلى 5-6 و12-13 مارس 2024

مواعيد مباريات الدور ربع النهائي:

9-10 أبريل إلى 16-17 أبريل 2024

مواعيد مباريات الدور نصف النهائي:

30 أبريل و1 مايو إلى 7-8 مايو 2024

موعد المباراة النهائية: 1 يونيو 2024

ومن المقرر أن يقام النهائي على ملعب ويمبلي للمرة الأولى منذ عام 2013 والثامنة عبر التاريخ، 3 منها في حقبة دوري الأبطال.

وكان ميلان هو النادي الأول الذي حقق اللقب في ويمبلي عام 1963، وبعدها بخمسة أعوام أصبح مانشستر يونايتد أول فريق إنجليزي يحقق اللقب على الإطلاق بعد الفوز على بنفيكا البرتغالي (4-1) على ملعب ويمبلي أيضا، بينما الفرق الأخرى التي حققت اللقب على هذا الملعب هي أياكس أمستردام الهولندي (1971)، وليفربول (1978)، وبرشلونة (1992، 2011)، وبايرن ميونخ بعد الفوز على غريمه الألماني بوروسيا دورتموند (2-1) في عام 2013.

بينما يتربع نادي ريال مدريد الإسباني على عرش صدارة أكثر المتوجين بلقب دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ، برصيد 14 لقبا.

في ما يلي الأندية الأكثر تتويجا بلقب دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ:

1- ريال مدريد الإسباني - 14 لقبا

2- ميلان الإيطالي - 7 ألقاب

3- بايرن ميونخ الألماني وليفربول الإنجليزي - 6 ألقاب

5- برشلونة الإسباني- 5 ألقاب

6 - أياكس أمستردام الهولندي - 5 ألقاب

7 - مانشستر يونايتد الإنجليزي- 3 ألقاب

8 - إنتر ميلان الإيطالي- 3 ألقاب

9 - يوفنتوس الإيطالي- لقبان

10 - بنفيكا البرتغالي- لقبان

11 - تشيلسي الإنجليزي- لقبان

12 - نوتينغهام فورست الإنجليزي- لقبان

13 - بورتو البرتغالي- لقبان.

المصدر: وكالات