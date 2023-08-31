أميران سعوديان يعلقان على مكانة رونالدو الرياضية وتأثير المملكة في شخصيته

علق الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد، رئيس نادي الهلال السابق على تدوينة نشرها الأمير سعود محمد العبد الله الفيصل بخصوص النجم البرتغالي مهاجم نادي "النصر" كريستيانو رونالدو.





وعلى حسابه في منصة "إكس"، أعاد الأمير عبد الرحمن بن مساعد نشر تدوينة للأمير سعود محمد العبد الله، قال فيها الأخير: "لا يوجد عاقل ممكن يتناقش في مكانة اللاعب الكبير كريستيانو رونالدو رياضيا أو حتى التسويقية والتأثير لكن نسخة رونالدو التي نراها في جوانب شخصيته وتجاوبه مع المملكة والمجتمع أعتقد أن للسعودية وتأثيرها وتأثير المجتمع السعودي عليه أخرج أجمل نسخة من شخصية هذا الرياضي الكبير".

وكتب الأمير عبد الرحمن بن مساعد معلقا: "أتفق تماما.. وبشكل عام ما تم ضخه في الدوري السعودي من الدولة أعزها الله واللاعبون الذين تم جلبهم للدوري والتي جعلت منه محط أنظار العالم ..كل هذا سيكون له مردود تسويقي واقتصادي هائل يتوافق مع رؤية المملكة ومكانتها في كل المجالات من ضمنها المجال الرياضي".

وأضاف بن مساعج: "سيدرك البعض من المنتقدين في الخارج -إما حسدا أو جهلا - أن السعودية في ظل قيادتها العظيمة وشعبها العظيم لا تقدم على شيء عبثا.. والأيام بيننا".

أتفق تمامًا ..وبشكل عام ما تم ضخه في الدوري السعودي من الدولة أعزها الله واللاعبون الذين تم جلبهم للدوري والتي جعلت منه محط أنظار العالم .. كل هذا سيكون له مردود تسويقي واقتصادي هائل يتوافق مع رؤية المملكة ومكانتها في كل المجالات من ضمنها المجال الرياضي ..

سيدرك البعض من… https://t.co/V5aU7hzDlJ — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز🇸🇦 (@abdulrahman) August 31, 2023

جدير بالذكر أن نوادي كرة القدم السعودية أعلنت في العامين الأخيرين عن تعاقدات ضخمة مع العديد من نجوك كرة القدم السعودية، بينهم رونالدو ورياض محرز وفيرمينو ونيمار جونيور وغيرهم.

المصدر: RT