اتحاد جدة يسعى لضم محمد صلاح في "أغلى صفقة" بالدوري السعودي

أفاد تقرير صحفي، اليوم الاثنين، أن نادي اتحاد جدة السعودي، يجهز عرضا جديدا من أجل الحصول على خدمات النجم المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت شبكة "cbs sports" الأمريكية، إن اتحاد جدة يجهز عرضا يبلغ 150 مليون يورو لإقناع ليفربول بالتخلي عن صلاح، هذا الصيف.

وأشارت الشبكة الأمريكية، إلى أن العرض السعودي سينقسم إلى 100 مليون يورو، رسوم ثابتة، بالإضافة إلى 50 مليونا كمتغيرات مرتبطة بأداء صلاح وشروط لن يكون من السهل تحقيقها كلها.

ويسعى الاتحاد لاستغلال أن الميركاتو في السعودية سيغلق يوم 20 سبتمبر المقبل، ما سيمنحه فرصة لإجراء مفاوضات طويلة مع ليفربول، حتى وإن انتهى سوق الانتقالات في أوروبا.

وإذا وافق ليفربول على عرض نادي الاتحاد، فسيكون صلاح أغلى صفقة في تاريخ دوري "روشن" السعودي لكرة القدم.

وقال يورغن كلوب، مدرب ليفربول، في تصريحات قبل مباراة نيوكاسل الأخيرة: "صلاح لاعب في ليفربول وهو أساسي في كل ما نقوم به. إذا كان هناك شيء ما، فإن الجواب سيكون لا. فلسفة حياتي هي أنني أفكر في مشكلة عندما أواجهها، ولا يوجد شيء على الإطلاق في الوقت الحالي".

وكشفت شبكة "cbs sports" الأمريكية أن اتحاد جدة سيمنح صلاح راتبا مماثلا لما يحصل عليه النجمان البرازيلي نيمار دا سيلفا مع نادي الهلال، والبرتغالي كريستيانو رونالدو مع نادي النصر.

وذكرت العديد من التقارير أن كلا من رونالدو ونيمار، يحصل على راتب يصل إلى 200 مليون يورو سنويا مع المكافآت في الدوري السعودي.

المصدر: وسائل إعلام