بعد أنباء خوضه مباراته الأخيرة مع ليفربول ضد نيوكاسل.. يورغن كلوب يحسم مصير صلاح

رفض مدرب نادي ليفربول، يورغن كلوب، الانجرار إلى مزيد من التكهنات بشأن مستقبل نجم فريقه، محمد صلاح، وشدد على أن النجم المصري ملتزم مع "الريدز" ولن يغادر ملعب "أنفيلد" هذا الصيف.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي أعقب مباراة ليفربول ونيوكاسل التي أقيمت يوم الأحد وانتهت بفوز "الريدز" 2-1، إنه ليس لديه أي مخاوف بشأن فقدان صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مضيفا: "صلاح لاعب ذو خبرة كبيرة وملتزم معنا بنسبة 100 بالمئة، أنا لا أقلق بشأن ذلك (إمكانية رحيله) لأكون صادقا".

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وأكمل المدرب الألماني: "لم يتحدث أحد معي عن محمد صلاح، لم يحدث شيء بخصوصه، لا تقولوا لي الكل يتحدث عنه ولا تكتبوا بصيغة الجمع، لم يحدث شيء".

وجاءت تصريحات كلوب بعد أن أفادت قنوات الرياضة السعودية في وقت سابق يوم الأحد، بأن مواجهة ليفربول ضد نيوكاسل ستكون الأخيرة للنجم المصري بقميص "الريدز" قبل سفره لدبي لإجراء الفحص الطبي تمهيدا لانضمامه لنادي اتحاد جدة.

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وزعمت تقارير أخرى، أن اتحاد جدة رصد 300 مليون يورو لضم صلاح منها 100 مليون يورو يحصل عليها ليفربول مقابل موافقته على رحيل نجمه فيما سيتقاضى الدولي المصري راتبا يفوق الـ200 مليون يورو في الموسم الواحد.

وكان صلاح، انضم إلى صفوف ليفربول عام 2017، وجدد عقده مع النادي لثلاث سنوات إضافية الصيف الماضي، حيث يستمر حتى 30 يونيو 2025.

المصدر: "سكاي سبورتس"