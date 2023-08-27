ليفربول بعشرة لاعبين يقلب الطاولة على نيوكاسل وينتزع ثلاث نقاط ثمينة

قلب فريق ليفربول، الذي لعب قرابة الساعة بعشرة لاعبين، تخلفه بهدف أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد إلى فوز 2-1 ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم نيوكاسل يونايتد بالهدف الأول في الدقيقة 25، بعدما استغل لاعبه أنتوني جوردون خطأ فادحا لمدافع ليفربول، ألكسندر أرنولد.

وبعد ثلاث دقائق، أشهر الحكم البطاقة الحمراء المباشرة في وجه مدافع وقائد ليفربول، الهولندي فيرجيل فان ديك لعرقلته مهاجم نيوكاسل، ألكسندر إيساك، المنفرد بالمرمى.

وأدرك البديل الأوروغوياني داروين نونيز التعادل لليفربول في الدقيقة 81، ثم أضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني بعد تمريرة رائعة من زميله المصري محمد صلاح في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

🚨 هدف ليفربول الثاني داروين نونيز 🤯🔥🔥pic.twitter.com/ZFUW6Tt2Wc — KinG £ (@xKGx__) August 27, 2023

وارتقى ليفربول إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعدما رفع رصيده إلى 7 نقاط، فيما يأتي نيوكاسل يونايتد في المركز الـ13 برصيد 3 نقاط.

المصدر: RT